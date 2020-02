Lixeira da Praia encerra a 17 de Fevereiro

Autarquia anunciou hoje que a partir da próxima segunda-feira deixará de utilizar as instalações da lixeira municipal para passar a transportar os diferentes tipos de lixo para o aterro sanitário e para o Vazadouro Municipal.

Segundo um comunicado publicado na página de Facebook da câmara municipal da capital "a lixeira da Praia vai ser encerrada a partir do dia 17 de Fevereiro" e, por isso, apela à "atenção e colaboração de todos, no que tange, aos tipos de resíduos que se deve depositar no Vazadouro Municipal e no Aterro Sanitário".

Assim, explica a autarquia, "no Vazadouro Municipal só pode ser colocado: escombros/materiais derivados de construção civil, terra, resíduos verdes" enquanto para o aterro sanitário será transportado "todo o resíduo sólido urbano gerado na cidade, como por exemplo: resto de comida/alimentos, embalagens, vidros, papeis, etc".

O incumprimento destas regras, alerta ainda a Câmara Municipal da Praia, levará à aplicação de "uma coima de 3.000$00 a 500.000$00 de acordo com o Código de posturas".