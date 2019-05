Praia terá em breve uma casa para acolher sem-abrigo

​A Câmara Municipal da Praia vai inaugurar “brevemente” uma casa para acolher os sem-abrigo da capital, anunciou na noite da terça-feira, 21, o edil Óscar Santos.

O presidente da Câmara Municipal da Praia falava à margem de uma visita aos sem-abrigo da Cidade da Praia, que teve como convidado especial o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

O projecto 'Anjos da Noite' foi criado em 2017 pela autarquia. “A casa está praticamente concluída, estamos a fazer os arranjos finais para dentro em breve começarmos a retirar as pessoas da rua, sobretudo à noite e na época das chuvas”, garantiu Óscar Santos, revelando que conta com a parceria do Ministério da Família.

A maioria dos sem-abrigo da capital são estrangeiros, provenientes de outras ilhas e com problemas de alcoolismos, de acordo com o edil da Praia.

“Não há um perfil definido”, declarou Óscar Santos, informando que de acordo com os últimos dados são 22 os sem-abrigo “permanentes e temporários” na Cidade da Praia.

Durante a visita, Óscar Santos e Jorge Carlos Fonseca estiveram no Plateau, Fazenda, Avenida Cidade de Lisboa e Sucupira.

O projecto 'Anjos da Noite' conta com uma equipa de quatro pessoas, entre elas uma enfermeira, uma psicóloga, uma educadora de lar e uma coordenadora.