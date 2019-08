"Não vou mudar um milímetro na minha vida", garante Óscar Santos

Autarca da Praia regressou hoje ao trabalho na câmara Municipal e diz estar convencido que o ataque foi contra "Óscar Santos, presidente e não Óscar Santos enquanto pessoa".

Uma decisão tomada enquanto presidente da Câmara Municipal da Praia esteve na origem do ataque. É essa a convicção e Óscar Santos que hoje regressou ao trabalho depois do ataque sofrido no passado dia 29 de Julho.

"Devo confessar que na primeira semana foi difícil. Física e emocionalmente foi um choque", começou por dizer o autarca da capital.

"Durante o tempo em que estive no hospital algumas pessoas diziam que eu tinha sido evacuado, outras que eu ia a caminho do BCV e que havia tensões na Câmara. Era importante marcar presença e acabar com a especulação", acrescentou ainda Óscar Santos.

O Presidente da Câmara da Praia garantiu que o ataque sofrido a 29 de Julho é uma coisa do passado e que nada vai mudar na sua vida. "Não vou mudar. Foi uma coisa que aconteceu, um acto covarde, mas não é por causa disso que vou dar uma volta de 180º à minha vida. Vou continuar a fazer as coisas que sempre fiz. Vou estar mais atento, mas não vou mudar um milímetro da minha vida por causa do que aconteceu".

De recordar que Óscar Santo foi atingido a tiro num braço no passado dia 29 de Julho. Na altura o autarca entrava no ginásio que frequenta diariamente no Palmarejo Baixo. O autor do disparo ainda não foi detido e a PJ continua a investigar o crime.