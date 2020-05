"A Praia desde sempre foi um ponto de encontro da Nação" – PM

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, parabenizou hoje os munícipes da Praia por mais um Dia do Município, afirmando que a capital do País representa uma parte importante da economia nacional e da sua população e elogiando a dedicação da equipa camarária e participação cidadã.

Na sua mensagem, e sem esquecer os “desafios enormes”, Ulisses Correia e Silva sublinhou que se vive “momentos difíceis” no País, sobretudo no município da Praia, e aproveitou para reconhecer o percurso do município, que se “distingue pelo esforço, dedicação daqueles à frente da Câmara Municipal e pela participação cidadã”.

“Enquanto cidade capital representa uma parte importante da economia do país e da sua população (…). A Praia desde sempre foi um ponto de encontro da Nação, de pessoas de todas as ilhas do País e com uma representação grande da imigração, então a pressão sobre a rede urbana, rodoviária e de infra-estrutura é grande”, frisou.

No entender do primeiro-ministro, o município foi dando respostas de tal forma que hoje orgulha a todos, sustentando que mesmo com trabalho ainda por fazer, “está num bom caminho, tendo aumentado a auto-estima dos praienses”.

Para ele, é “notório” o trabalho da requalificação dos bairros, o saneamento, com uma cidade “muito mais limpa”, com áreas de convívio e lazer, praças, ruas pedonais, entre outros elementos, “que mostram que a cidade foi devolvida às pessoas”.

Por outro lado, Ulisses Correia e Silva lembrou que há ainda toda a dinâmica cultural que se vive na cidade, com os festivais de referência, como o Kriol Jazz Festival, ou seja “é uma cidade que vibra com vida social, económica e cultural, integradora e inclusiva”.

“E vamos retomar tudo isso. Dias melhores virão e a forte parceria entre o Governo e a Câmara Municipal vai prosseguir para que os próximos tempos sejam de continuidade do desenvolvimento para colocar o município da Praia à altura daquilo que é a aspiração de todos os cabo-verdianos”, concluiu.