Inovação e startups na agenda do encontro de Paddy Cosgrave com o Primeiro-ministro

Paddy Cosgrave esteve, esta manhã, reunido com o Primeiro-ministro no Palácio do Governo. Inovação e start ups foram tema obrigatório de uma conversa em que participou também o Secretário de Estado da Inovação, Pedro Lopes.

No final do encontro com os dois governantes, o fundador da Websummit, que anualmente se realiza em Lisboa, revelou que a conversa girou em torno de tecnologia e de projectos que Cabo Verde pode realizar no futuro.

“Falamos de start ups e de inovação e da participação do Primeiro-ministro na websummit. Esta foi a nossa primeira reunião. Estou ansioso pelo que temos pela frente durante os próximos três dias”, começou por referir Paddy Cosgrave.

Questionado pela comunicação social sobre a ambição do governo em transformar Cabo Verde numa plataforma digital, Cosgrave adiantou que é preciso dar atenção às gerações futuras.

“Penso que o principal e mais importante ingrediente será sempre a próxima geração”, destacou Paddy Cosgrave. “Por aquilo que o Primeiro-ministro me disse, há muita iniciativas muito boas que foram desenhadas para ajudar a próxima geração a envolver-se em tudo o que seja inovação, particularmente no que respeita à programação. Pedro Lopes usou a expressão "ensinar programação como se fosse uma segunda língua” e, na minha opinião, essa é a estratégia mais correcta”, acrescentou.

No entanto, realçou igualmente que “há muitas estratégias que podem ser seguidas", sendo que o mais importante é começar a trabalhar com a próxima geração”.

Já sobre a possibilidade de, a longo prazo, Cabo Verde vir a ser palco de um evento como a Websummit, Paddy Cosgrave foi mais contido na resposta.

“Talvez. Nós fazemos muitos eventos um pouco por todo o mundo. As pessoas pensam sempre no Websummit pela sua grande dimensão”, disse. “Mas também fazemos eventos mais pequenos, onde participam 100 ou 150 pessoas. Penso que Cabo Verde podia ser uma localização fantástica para um evento com a dimensão certa e o foco correcto”.

“Nós fazemos muitos trabalhos relacionados com os oceanos e inovação relacionada com os oceanos e o meio ambiente, incluindo energias renováveis. Eu penso que é admirável vermos a percentagem de energia que é gerada através de renováveis aqui em Cabo Verde”, concluiu.

Para além do encontro com o Primeiro-ministro, Paddy Cosgrave tem igualmente na agenda um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional e uma visita ao Nosi. No próximo dia 12, quarta-feira, Cosgrave, considerado um dos nomes mais influentes do mundo no que toca à tecnologia, participa em mais uma edição do CVNext que se realizará na ilha do Sal.