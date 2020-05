TAP retoma voos para Cabo Verde em Julho

Cinco ligações por semana para Sal, Praia e São Vicente estão previstas na retoma dos voos da transportadora aérea portuguesa entre Lisboa e Cabo Verde. Tarifas vão manter-se no mesmo valor de antes, assegura representante da TAP em Cabo Verde.

O primeiro voo entre Lisboa e Cabo Verde vai realizar-se a 03 de Julho e vai ligar a capital portuguesa a São Vicente. As duas ligações ao Sal vão realizar-se às sextas e domingos estando também previstas duas ligações semanais entre Lisboa e a Praia.

Segundo o representante da TAP em Cabo Verde, Nelson Silva, a prioridade da transportadora aérea portuguesa serão os passageiros que anteriormente tinham comprado passagens na TAP para Lisboa e que se viram impedidos de viajar por causa da ordem dada pelo governo de Cabo Verde de suspender as ligações aéreas, a partir de 19 de Março, quer vindas do estrangeiro, quer as interilhas, por causa da pandemia de COVID-19.

Já no que respeita às tarifas, o responsável da companhia aérea portuguesa em Cabo Verde assegurou, em conversa com o Expresso das Ilhas, que se manterão inalteradas face ao que era praticado anteriormente à suspensão.

Segundo o site especializado em notícias sobre o sector da aviação, NewsAvia, a TAP tem um plano de realizar 247 voos por semana para vários destinos internacionais. Uma recuperação que, ainda assim, fica longe do número de três mil voos semanais que a transportadora portuguesa realizava antes da crise provocada pela pandemia de COVID-19.

Ainda segundo aquele site, num comunicado distribuído nesta segunda-feira, pela TAP, diz a companhia que continuará a trabalhar com o objectivo de repor a sua operação de forma tão ágil e rápida quanto o permitam o levantamento das restrições à mobilidade e viagens das pessoas, nomeadamente de avião, e na medida em que a procura dê, também ela, sinais de recuperação.

A TAP garante ainda desenvolveu e implementou um novo e exigente padrão de higiene, saúde e segurança sanitária – TAP Clean & Safe, alinhado com as orientações da EASA, IATA, DGS e UCS, assumindo a responsabilidade em garantir que viajar de avião é seguro, também do ponto de vista sanitário.

A transportadora portuguesa viu-se envolvida numa polémica, nos últimos dias, quando o primeiro-ministro criticou o plano de recuperação de ligações aéreas da TAP. No entanto, como explicou Nelson Silva ao Expresso das Ilhas, "essas críticas só estão relacionadas com as ligações entre Lisboa e Porto", nada tendo a ver com o que está planeado com a recuperação das rotas internacionais onde se inclui Cabo Verde.