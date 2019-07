​TAP reforça aposta em Cabo Verde. São Vicente com voos diários

A Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) vai ter, a partir de Outubro, um total de 27 ligações semanais a Cabo Verde. Praia é a ilha com maior número de voos.

De acordo com a programação da TAP, a cidade da Praia terá 11 frequências semanais, com 4 voos diurnos e 7 nocturnos. São Vicente terá voos todos os dias da semana. Para a ilha do Sal, a oferta aumenta para mais um voo às terças-feiras, passando a ter sete ligações por semana. A ilha da Boa Vista terá mais uma frequência, às quartas-feiras, perfazendo um total de duas ligações semanais.

TAP reforça aposta em África

A companhia portuguesa tem vindo a reforçar a a sua aposta no continente africano. Esta quarta-feira, foi inaugurada a rota que liga Lisboa a Conacri, com três voos por semana.

Os voos partem de Lisboa às quartas, sextas e domingos, às 19h15, com chegada a Conacri às 22h55. No sentido inverso, os voos partem da capital da Guiné Conacri às 23h45, com chegada à capital portuguesa às 05h10 (hora local) do dia seguinte.

Com o início desta nova rota para o continente africano, a TAP passa a integrar na sua rede de destinos um total de 17 cidades africanas em 11 países: além de Conacri (Guiné Conacri), também Luanda (Angola), Maputo (Moçambique), S. Tomé (S. Tomé e Príncipe), Bissau (Guiné Bissau), Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista (Cabo Verde), Marraquexe, Casablanca, Tânger e Fez (Marrocos), Dakar (Senegal), Abidjan (Costa do Marfim), Accra (Gana) e Lomé (Togo).

Em 2018, a TAP transportou 1,1 milhões de passageiros nas rotas africanas