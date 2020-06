Embaixadora na China apela aos estudantes que todas as decisões das autoridades

A embaixadora de Cabo Verde na China apelou hoje aos estudantes que continuem a observar rigoroso cumprimento de todas as decisões tomadas pelas autoridades nacionais chinesas, provinciais e municipais, assim como, quaisquer novas regram que venham a ser introduzidas pelas universidades. Tânia Rmualdo alerta ainda que, segundo o CDC, a nova estirpe que está a originar o surto de Pequim é mais contagiosa do que o de Wuhan.

O apelo de Tânia Romualdo foi feito na sua página de Facebook, após o governo municipal de Pequim ter decretado “estado de guerra” para interromper um novo surto de casos COVID-19.

A diplomata informa que após o levantamento da obrigação do uso permanente da máscara, a cidade de Pequim é agora fortemente abalada com um novo surto de casos COVID-19. Os primeiros casos, aponta, terão surgido no mercado de Xinfadi, fornecedor de 70% da carne e 30% da fruta e dos vegetais distribuídos através de uma cadeia de mercados e supermercados da capital.

“O Centro nacional para prevenção e controlo de doenças (CDC) completou a sequência genética dessa nova estirpe do vírus e concluiu que este é mais contagioso que o originado no mercado de Wuhan onde a epidemia começou”, escreveu.

Tânia Romualdo diz o distrito de Fengtai foi declarado de alto risco e os distritos de Chaoyang, Mentougou, Daxing, Xicheng, Dongcheng, Haidian, Fangshan e Shijingshan entraram também em estado de alerta.

“29 Comunidades estão sob quarentena e as medidas de prevenção e contenção voltaram a toda a força. 276 mercados foram desinfectados e 11 encerrados. Os próximos 3 dias serão vitais na contenção desta tão temida segunda vaga e não descartamos a (forte) possibilidade de a capital entrar em quarentena”, alerta.

Assim, a embaixadora apela aos estudantes cabo-verdianos, sobretudo os residentes em Pequim, para que a semelhança do que têm feito, continuem a observar rigoroso cumprimento de todas as decisões tomadas pelas autoridades nacionais, provinciais e municipais, assim como, quaisquer novas regras que venham a ser introduzidas pelas universidades.

A cidade de Pequim registou mais de 100 novos casos no novo surto, 36 dos quais ligados ao maior mercado grossista da cidade, o Xinfadi, o que levou a suspensão do reinício previsto de algumas escolas primárias e a inverter o desanuviamento de algumas medidas de isolamento social.