Delegacia de Saúde investiga contactos dos casos confirmados e apela à colaboração da população

A delegada de Saúde em Santa Cruz informou hoje que a sua equipa está no terreno a investigar os contactos dos casos confirmados da infecção por COVID-19 no concelho, apelando a mais colaboração e serenidade por parte da população.

Em entrevista à Inforpress, Evily Martins adiantou que o caso confirmado esta terça-feira no concelho, está relacionado com outro identificado no Tarrafal. O paciente ter-se-á dirigido porém a Santa Cruz, daí a necessidade de se proceder às devidas investigações.

A responsável assegurou que todos os familiares do mais recente caso confirmado já foram submetidos ao teste de diagnóstico da infecção, mas admitiu que a vizinhança dessas famílias é uma população que carece de mais sensibilização, de forma a mostrar às pessoas a importância de ficarem em casa.

“Em função disso, vamos ver como é que vamos aplicar outros testes”, refere a delegada.

Conforme garantiu, dos quatro casos confirmados em Santa Cruz, um já recuperou e os restantes três não apresentam quaisquer sintomas.

Evily Martins assegurou que esta quarta-feira se vai aplicar o teste de controlo ao primeiro paciente diagnosticado com COVID-19 no município de Santa Cruz, lembrando que o primeiro teste de controlo deu resultado positivo.

“Aos restantes casos vamos fazer teste de controlo dentro de duas semanas”, declarou.

A responsável avalia positivamente o comportamento dos santa-cruzenses durante o estado de emergência, e apela à colaboração e prevenção no sentido de evitar a propagação do novo coronavírus no concelho.

“Saírem somente para algo necessário, tomando todos os cuidados de prevenção vai ser importante para não aumentar o número de infectados”, observou.

Por isso, insistiu, mesmo com o fim do estado de emergência é preciso continuar a apostar nas medidas de prevenção.

“Se não fizermos isso corremos o risco de nos infectarmos e à nossa própria família. Portanto, é bom usar máscaras sempre, lavar as mãos e desinfectar tudo ao voltar para a casa”, defendeu.

Cabo Verde registou na terça-feira e mais oito casos de COVID-19, dos quais quatro na Praia, três no Sal e um em Santa Cruz, elevando para 466 o número de casos acumulados no país.

O número de recuperados é de 237 e os doentes com infecção activa, de acordo com as autoridades, continuam em isolamento e com “evolução favorável”.

O Director Nacional da Saúde, Artur Correia, afirmou na terça-feira que mais de metade dos infectados pelo novo coronavírus em Cabo Verde já conseguiu recuperar da doença.

Entretanto, admitiu que outras ilhas poderão vir a ter também casos positivos.

Registou-se também na terça-feira mais uma morte por COVID-19 na capital: uma senhora de 62 anos, elevando para cinco o número de óbitos no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 377 mil mortos e infectou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.