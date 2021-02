Santa Cruz com um óbito. Cabo Verde regista 62 novas infecções

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais um óbito por COVID-19 e 62 novas infecções. Esse óbito ocorreu no concelho de Santa Cruz onde há 10 casos activos.

Segundo os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social, do total de 721 amostra analisadas , somam-se 62 casos novos positivos.

Desses 62 novos casos São Vicente teve 22, Praia 10, Tarrafal de São Nicolau 9, São Filipe Fogo 6, Santa Catarina de Santiago 3, Tarrafal de Santiago 3, Sal 3, Porto Novo e Ribeira Grande Santo Antão 2, casos cada, Santa Cruz 1 e Santa Catarina do Fogo 1.

A tutela avisa que hoje mais 66 pessoas tiveram alta: Praia teve 6, Santa Catarina 1, São Salvador do Mundo 2, São Miguel 3, São Lourenço 3, São Filipe 1, Mosteiros 1, Porto Novo 1, São Vicente 45 e Maio 3.

O país passa a contabilizar 673 casos activos, 13401 casos recuperados, 135 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 14214 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.