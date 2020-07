Coronavírus: O dia em revista

Hoje, número de óbitos subiu para 21. O país soma 2014 casos positivos acumulados e 913 casos recuperados.

Das 699 amostras analisadas nos laboratórios de virologia foram diagnosticados 75 casos positivos de COVID-19 dos quais 58 na Praia, seis no Sal, quatro em Ribeira Brava, quatro em Santa Cruz e três em Santa Catarina.

O Presidente da República elogiou o trabalho que está a ser desenvolvido pelas autoridades ligadas ao combate à COVID-19 em Santiago Norte, mas, no entanto, pediu o reforço das medidas, sobretudo, de fiscalização no terreno.

Jorge Carlos Fonseca pediu às autoridades ligadas ao combate da COVID-19, mormente os profissionais de Saúde, Polícia Nacional, Protecção Civil e Bombeiros e autoridades municipais de Santiago Norte para reforçarem este trabalho no terreno, sobretudo o de fiscalização.

Tal trabalho de fiscalização no terreno, dentro daquilo que é permitido numa situação que não é de Estado de Emergência, mormente, uso cada vez mais de máscaras, distanciamento social, medidas de higiene pessoas, de equipamentos e de edifícios, segundo a mesma fonte, vai fazer com que a taxa de cumprimento das referidas medidas aumente “um bocadinho”.

COVID no mundo

O Brasil registou 34.177 novas infecções e 1.163 mortes associadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas. O maior país da América do Sul já contabilizou 2.046.328 casos e 77.851 mortes devido à COVID-19 desde o final de Fevereiro, quando o primeiro caso foi registado no Brasil.

O economista bengali Muhammad Yunus, considerado o “pai” do microcrédito e laureado em 2006 com o prémio Nobel da Paz, considera que a COVID-19 mostrou a divisão da humanidade, precisamente o oposto do que defendia Nelson Mandela.

“Todos estão a tentar proteger-se a si próprios. O que acontece com os outros não é da sua conta, o que contrasta com o que pessoas como o Mandela faria, que mobilizava todos para a luta”, disse Muhammad Yunus em entrevista à agência Lusa, a propósito do Dia Internacional Nelson Mandela, que se assinala hoje.

Nasceu, há cerca de duas semanas, o primeiro bebé em Portugal que foi infectado com o novo coronavírus durante a gravidez.

O bebé nasceu com 34 semanas e dois dias, com sintomas graves de COVID-19 – tais como falta de ar e pneumonia – que obrigou à transferência da criança para os cuidados intensivos.

Números mundiais

Ao fim da tarde deste sábado, contabilizavam-se 14.280.571 casos de infecção em todo o mundo, 8.530.951 dos quais recuperados. O número de mortes é de 601.268.

Anteriores: