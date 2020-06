Coronavírus: O dia em revista

No dia em que se registou o nono óbito pela COVID-19 em Cabo Verde, o governo e os parceiros sociais reuniram-se para debater o Orçamento Rectificativo que, assim como a Agenda de Recuperação Económica e Social.

Cabo Verde registou, hoje, mais um óbito, trata-se de um paciente a quem tinha sido diagnosticada uma infecção com coronavírus. Autoridades de saúde anunciaram igualmente 24 novos casos de infecção.

Com os novos casos, o país passa a contar com um total de 1027 casos registados de COVID-19. Na ilha do Maio, duas pessoas acusaram positivo num teste rápido depois de terem feito testes PCR, na Praia, que deram negativo.

Sal e Boa Vista, vão contar com centros de tratamento COVID-19, num projecto que envolve o Governo e os operadores turísticos, que vão disponibilizar médicos para o efeito. Em declarações hoje à agência Lusa, o ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, explicou que dois futuros centros integram o programa sanitário que o Governo está a desenvolver com os operadores turísticos para transmitir “confiança” ao regresso dos turistas ao arquipélago.

Um inquérito da ERIS concluiu que houve erro de diagnóstico no tratamento do primeiro caso positivo registado em São Vicente, mas que o mesmo “não foi intencional”, tanto na MediCentro como no Hospital Baptista de Sousa.

O inquérito concluiu ainda que a condução deste caso “pecou na não consideração, ou consideração tardia” da hipótese de se estar perante um caso de COVID-19, facto que levou, segundo a mesma fonte, à exposição de outras pessoas, nomeadamente profissionais da Saúde.

Ulisses Correia e Silva garantiu hoje que o Orçamento Rectificativo (OR) não vai aumentar impostos, cortar salários e rendimentos e que não vai reduzir investimentos e despesas do estado social.

Além disso, o executivo vai numa fase seguinte, com o orçamento 2021, colocar em debate uma Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde tendo em conta os novos pressupostos internos e externos de modo a colocar o país na nova normalidade sanitária, económica e social.

A agenda, conforme declarou, além de permitir dialogar com os parceiros quanto ao perdão da dívida, será também um instrumento para a obtenção de subvenções que possibilitam Cabo Verde “trilhar o difícil caminho de desenvolvimento sustentável”.

Aliás,o Orçamento Rectificativo vai rondar os 75 milhões de contos, mais dois milhões de contos do que orçamento que foi aprovado para 2020, conforme avançou hoje o Vice-Primeiro-ministro e ministro das Finanças.

As empresas cabo-verdianas que pretendam aceder ao segundo período de ‘lay-off’ simplificado, até final de Setembro, vão ficar proibidas de fazer despedimentos, anunciou hoje a ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis.

Em causa está uma proposta de lei apresentada pelo Governo no parlamento, para a apreciação e votação com carácter de urgência de forma a entrar em vigor em 01 de Julho, tendo em conta que o actual regime termina em 30 de Junho.

COVID-19 no Mundo

Portugal registou mais seis mortos e 345 casos confirmados de COVID-19. Com estes números, o país regista um acréscimo de 0,88% do número de infectados e um aumento de 0,39% do número de vítimas mortais pela COVID-19.

Os Estados Unidos registaram mais de 37.000 novos casos de COVID-19 na quarta-feira, o maior número de infecções diárias desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 9,813,759 casos de infecção em todo o mundo (9,627,408 ontem), 5,302,416 dos quais recuperados (5,232,083 ontem). O número de mortes é de 494,104 (487,439 ontem).

