Inquérito conclui que houve erro “não intencional” no tratamento do primeiro caso positivo registado na ilha

Um inquérito da ERIS concluiu que houve erro de diagnóstico no tratamento do primeiro caso positivo registado em São Vicente, mas que o mesmo “não foi intencional”, tanto na MediCentro como no Hospital Baptista de Sousa.

A informação foi avançada à Inforpress por uma fonte conhecedora do processo, explicando que a Entidade Reguladora Independente de Saúde (ERIS) reconhece que, de facto, “houve uma falha não intencional no diagnóstico adequado da paciente”, que resultou “da não aplicação” daquilo que estabelece a Organização Mundial da Saúde (OMS), espelhado no Plano de Contingência Nacional e no próprio Plano do Hospital Baptista de Sousa.

É que, segundo documentos já citados, pelos sintomas que a doente apresentava, deveria ser considerado caso suspeito de COVID-19. Entretanto, avança a mesma fonte, a ERIS argumenta que por não haver, na presente data, nenhum caso na ilha, levou a que os profissionais de saúde considerassem outros diagnósticos de pneumonia grave.

O inquérito concluiu ainda que a condução deste caso “pecou na não consideração, ou consideração tardia” da hipótese de se estar perante um caso de COVID-19, facto que levou, segundo a mesma fonte, à exposição de outras pessoas, nomeadamente profissionais da Saúde.

Quanto às recomendações, refere a fonte da Inforpress conhecedora do processo, a ERIS recomenda a definição de casos suspeitos respeitando os critérios da OMS, do Plano de contingência nacional ou local, assim como o uso de equipamentos de protecção individual para todos os casos suspeitos.

A ERIS recomendou ainda, segundo a mesma fonte, a criação do protocolo de transporte seguro de paciente crítico no âmbito intra-hospitalar, inter-hospitalar e com clínicas privadas e sugeriu melhor comunicação entre profissionais e estabelecimentos de Saúde para o bem do paciente.

A paciente deste caso é uma cidadã de nacionalidade chinesa, 56 anos e casada, residente no Mindelo há cerca de 5 anos, não esteve ausente do país nos últimos tempos, não teve contacto com algum caso suspeito, apenas a filha esteve na Alemanha e regressou a Cabo Verde a 27 de Fevereiro.

Entretanto, o marido e a filha vieram ser considerados como doentes recuperados, após os exames terem revelado que tiveram contacto com o vírus.