Urgência do HBS com nova sala de espera

​O director do serviço de urgências do Hospital Baptista de Sousa aponta a humanização dos cuidados e a melhoria na qualidade do atendimento conseguidos com o projecto de reorganização do banco de urgência do hospital central de São Vicente, actualmente em curso.

Paulo Almeida falava à Rádio Morabeza à margem da inauguração da nova sala de espera do banco de urgência de adultos da unidade hospitalar. O director do serviço de urgências do Hospital Baptista de Sousa fala numa diferenciação na prestação do serviço. “Primeiro, a questão de humanização de cuidados, onde teremos uma sala completamente equipada, ambiente climatizado, o que possibilita um melhor acolhimento dos doentes e acompanhantes no serviço de urgência. Com uma sala para os acompanhantes, teremos uma sala apenas para o serviço de triagem e a observação medica. Ou seja , a sala de triagem [onde ficarão apenas os pacientes] vai permitir uma observação directa dos doentes pelo pessoal de enfermagem e pelos médicos", indica. A obra da nova sala de espera foi financiada e equipada pela Moave e está integrada no projecto de reorganização do serviço de urgências. A previsão é que dentro de um mês o projecto esteja concluído, com a reabilitação e equipamento da sala de triagem e reorganização do próprio serviço. "Esta é a primeira parte. A actual sala de espera vai sofrer obras para permitir que a triagem de enfermagem possa funcionar como está preconizado no protocolo de triagem de Manchester e, numa terceira fase, será já no interior do serviço de urgência, que vai ter também uma nova reorganização", afirma. Também a Enapor é parceira do Hospital Baptista de Sousa neste projecto. O responsável pelo serviço de urgências sublinha que a reorganização é necessária, uma vez que vai permitir “um atendimento mais adequado aos vários tipos de urgências”.

