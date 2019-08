​Acidente mortal marca primeiro dia do festival da Baía das Gatas

Um homem de 40 anos morreu na madrugada de hoje na sequência de um acidente de viação ocorrido na estrada Mindelo-Baía das Gatas, envolvendo uma moto e uma viatura de passageiros, vulgarmente conhecida como hiace.

Fonte policial disse à Inforpress que o acidente deu-se nas imediações do Pé de Verde, quando a moto foi de encontro à viatura hiace, numa curva, colisão frontal da qual resultou na morte do homem que se fazia transporte na moto, residente na zona da Bela Vista.

As informações apuradas pela agência de notícias junto do Hospital Baptista de Sousa, por outro lado, indicam que a vítima deu entrada no banco de urgências “cerca das 04:00”, já cadáver.

O primeiro de três dias da 35ª edição do Festival de Música da Baía das Gatas foi encerrada depois das 06:00 da manhã hoje com os ritmos do reggae de Ki-mani Marley, da Jamaica.