Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde registou nas últimas horas, 15 novos casos de COVID-19 e há dois doentes em estado grave. O país já gastou mais de um milhão de contos em testes.

Os dados actualizados de casos confirmados no país dão conta de 997 casos acumulados de COVID-19: Praia com 647, Ribeira Grande de Santiago seis, São Domingos cinco, Santa Cruz 103, São Salvador do Mundo dois, Santa Catarina de Santiago 10, Tarrafal de Santiago três, São Vicente 12, Boa Vista 57, Ribeira Grande Santo Antão quatro, Sal 146, Ribeira Brava São Nicolau dois.

Na conferência diária de COVID-19, o Director do Serviço de Prevenção e controlo de doenças, Jorge Barreto, anunciou que já foram gastos mais de um milhão de contos em testes de despistagem da doença.

O mesmo responsável afirmou que já foram feitos cerca de 30 mil testes rápidos e cerca de 9 mil testes PCR. Portanto, o Estado já gastou cerca de um milhão e duzentos mil contos em testes de despistagem desde que foram detectados os primeiros casos no país, em Março deste ano.

O Governo vai reforçar os laboratórios de virologia que asseguram o diagnóstico da COVID-19 com equipamentos, materiais e reagentes, num investimento de mais de 400 milhões de escudos.

Segundo a Lusa, a medida consta de uma resolução do conselho de ministros, de 23 de Junho que autoriza o ministério da Saúde a realizar a aquisição, por ajuste direto, alegando “motivos de urgência” e que “não se pode esperar pelos prazos do concurso público”.

De acordo com o Ministério da Justiça, os tribunais vão retomar a actividade normal a partir de 29 de Junho, retomando também a contagem de prazos judiciais, após a suspensão devido ao estado de emergência declarado no final de Março.

A medida consta da lei publicada na terça-feira, que revoga a suspensão dos actos processuais no país, que entrou em vigor em Abril, aplicando-se desde então o regime de férias judiciais.

Uma agente da PN, em São Vicente, foi diagnosticada com COVID-19. O comandante regional da Polícia Nacional na ilha, Alírio Correia e Silva, explicou que seis elementos, que estiveram em contacto com a agente foram nesta terça-feira submetidos a teste de PCR, que confirmou diagnóstico negativo e hoje deverá sair a resposta de mais cinco.

Ainda em São Vicente, as autoridades de Saúde não descartam possibilidade de transmissão comunitária. Entretanto, o delegado de Saúde, Elísio Silva firma que o rastreamento de contactos das duas pessoas infectadas já foi feito e que o estudo epidemiológico está em curso, esclarecendo que os dois novos casos pertencem a localidades diferentes.

Por outro lado, disse Elísio Silva em conferência de imprensa, ontem à noite, a detecção de um caso suspeito num barco proveniente de Dakar levou ao isolamento de 34 pessoas.

A Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, anunciou hoje o arranque do inquérito que vai apurar a circulação do coronavírus em Cabo Verde. Ao todo são 6500 pessoas, dos 10 aos 80 anos, que vão ser inquiridas em todo o país. O estudo começa hoje a ser feito em todo o país.

A mesma responsável acrescentou que durante a realização do inquérito as pessoas inquiridas vão ser testadas para a presença de anti-corpos. "Se eles existirem quer dizer que já houve contacto com o vírus e isso vai-nos permitir conhecer a prevalência da circulação do vírus no país" e correlacionar esses dados recolhidos "com alguns aspectos socio-demográficos".

O Ministério da Educação vai receber um financiamento específico para resposta aos efeitos da COVID-19, no valor de 75 mil contos. A verba virá de parceiros internacionais. A informação foi avançada pela ministra da Educação, no acto da entrega de 70 kits de materiais lúdico-pedagógicos para os estabelecimentos de educação Pré-Escolar, por parte da UNICEF.

Cabo Verde enfrenta este ano uma recessão de até 8,5%, com o défice a disparar para 11,4% do Produto Interno Bruto (PIB), devido à crise económica provocada pela COVID-19, prevê o Orçamento do Estado Rectificativo.

O Primeiro-Ministro (PM), Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje no Parlamento, a redução do IVA para 10% no sector turismo e um Programa de Apoio e Promoção Turismo Interno para incentivar a realização do turismo entre as ilhas do arquipélago.

Entre outras novas medidas que vão ser implementadas para facilitar a retoma e a recuperação da actividade empresarial, o Chefe do Governo anunciou que haverá a operacionalização das medidas previstas no Código da Recuperação e da Insolvência para a recuperação e o relançamento de empresas em situação económica e financeira difícil e a isenção do IVA na água para a rega, que constará do Orçamento Rectificativo (OR).

COVID-19 no Mundo

A Direção-Geral da Saúde de Portugal anunciou esta quarta-feira a existência de 1.543 mortes e 40.104 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia. De ontem para hoje, Portugal registou mais três mortes e 367 casos de Covid-19.

Em relatório publicado na noite de terça-feira, a ONU alertou que Argentina precisará de ajuda internacional para recuperar empregos, embora os argentinos tenham conseguido conter o avanço da COVID-19 no país.

O Egipto, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza hoje 2.365 mortos e 58.141 casos de infecção, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 861 vítimas mortais e 12.076 infectados.

Entre os cinco países mais afectados, está também a Nigéria, com 533 mortos e 21.371 infectados, e o Sudão, com 548 mortes, apesar de ter um número de infecções mais reduzido (8.889).

Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.556 casos e 19 vítimas mortais.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 9,436,060 casos de infecção em todo o mundo (9,273,886 ontem), 5,097,085 dos quais recuperados (4,994,578 ontem). O número de mortes é de 481,970 (476,713 ontem).

