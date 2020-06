Coronavírus: O dia em revista

O número de casos acumulados continua a subir, diariamente, nos últimos dias às dezenas. Dezenas aqui, dezenas de milhar por todo o mundo. Esse aumento acelerado dos casos de infecção está a levar ao recuo do “desconfinamento” em vários países. E em Cabo Verde esteve na origem da decisão do governo de adiar, pelo menos por mais um mês, a retoma dos voos internacionais.

Mais uma rectificação, feita na conferência diária, a dados apresentados no Boletim Epidemiológico enviado todas as manhãs: afinal, hoje não se registaram 40 casos, mas sim 39. O 40º é de um teste de controlo (no Sal).

Assim, números de hoje: 39 novos casos (seis na Praia, três em Santa Catarina de Santiago, sete Ribeira Grande de Santiago, 21 no Sal e dois em São Vicente), 983 casos acumulados, 419 recuperados e oito óbitos.

Concelhos: 12, com a entrada hoje da Ribeira Grande de Santiago nos registos.

Os números e variação de taxas (incluindo a RT) mudam e as decisões adaptam-se.

Estava prevista a retoma dos voos internacionais já Julho, mas, perante o actual cenário epidemiológico, o governo adiou para Agosto (pelo menos) essa abertura do espaço aéreo

"Nas últimas duas semanas, vimos o recrudescimento dos casos em alguns países que entraram em processo de desconfinamento e também a nível nacional tivemos aumento em algumas ilhas que não era de esperar. Perante isto, e perante o parecer técnico do ministério da saúde, o governo decidiu que as ligações internacionais só serão retomadas no início de Agosto. Esta pandemia traz um conjunto de incertezas que temos de estar sempre a avaliar e estas avaliações diárias dão-nos inputs para as decisões. Neste momento, há uma decisão clara que os voos nacionais irão recomeçar a 30 de Junho e os internacionais a partir do início de Agosto", explicou o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.

Amanhã é dia de Sessão Parlamentar que arranca com o debate mensal com o Primeiro-Ministro. O mote, dado pelo MpD, serão as medidas tomadas durante o período de estado de emergência e o que o governo pretende fazer para o país deixar a crise. Hoje os dois maiores partidos com assento parlamentar fizeram o balanço das jornadas parlamentares, perspectivando o debate: MpD defende que o governo tudo fez para que a crise não se fizesse sentir de forma acentuada no país e o PAICV advoga que medidas devem ser tomadas para evitar a propagação do vírus.

COVID-19 no Mundo

No mundo do desporto. A intenção era boa. O irmão e o treinador do tenista Novak Djokovic, o número 1 do ranking mundial do ATP, realizaram um evento de cariz solidário - série de jogos de exibição naquilo que chamou de Adria Tour. Alegadamente, todas as recomendações de segurança estariam garantidas, mas... há já quatro jogadores diagnosticados com COVID-19: Dimitrov, Coric e Troicki e e o próprio Djokovic. (Observador)

Na religião: A Arábia Saudita "fechou" o hajj (peregrinação anual a Meca que atrai milhões de muçulmanos) devido ao novo coronavírus. Assim, este ano não será permitida a entrada de visitante, estando a celebração limitada aos sauditas e aos que já se encontram no interior do país.

Na migração laboral: O Presidente Trump assinou uma ordem executiva que suspende os vistos de trabalho, bloqueando centenas de milhares de estrangeiros de trabalhar nos Estados Unidos. (NYT) E ainda os EUA: o país representa 20% dos novos casos de COVID-19 no mundo, embora só tenha 4% da população mundial.

Em Nova Deli, um salão de banquetes normalmente utilizado para casamentos foi convertido num hospital improvisado de coronavírus. | Credit...Manish Swarup/Associated Press

A Índia regista actualmente mais casos de coronavírus do que em qualquer outra parte do mundo, excepto os Estados Unidos e o Brasil - e o seu frágil sistema de saúde está a começar a fracturar, escreve o The New York Times. Os hospitais de Nova Deli estão sobrecarregados e alguns profissionais da saúde têm medo de tratar os que têm o vírus. Morreram dezenas de pessoas nas ruas, nas entradas dos hospitais ou dentro das ambulâncias.

A história de uma mulher grávida que durante 15 horas percorreu oito hospitais serve como uma janela devastadora para a realidade dos cuidados de saúde durante a pandemia. Num hospital, depois de entrar em trabalho de parto, foi-lhe dito por um médico que seria esbofeteada se tirasse a máscara. Num outro, o marido chamou a polícia, mas nem eles conseguiram convencer os médicos a dar-lhe cuidados. A reportagem pode ser lida aqui.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 9,273,886 casos de infecção em todo o mundo (9,118,908 ontem), 4,994,578 dos quais recuperados (4,887,281 ontem). O número de mortes é de 476,713 (471,995 ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h15 de dia 23/06)

Sugestão do dia





A nossa sugestão de hoje vai para uma entrevista ao antigo governador do BCV Carlos Burgo. Nela, o economista refere que foi perturbador ver a devastação que a pandemia provocou nas economias nacionais, nas empresas e nas famílias.

Perturbadora é também a frase que faz o título: “É ilusório esperar que tudo volte a ser como antes”. A ler, aqui.

Anteriores:

16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 11/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 02/05/2020 | 03/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 09/05/2020 | 10/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 16/05/2020 | 17/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2010 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 26/05/2020 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 30/05/2020 | 31/05/2020 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 03/06/2010 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 06/06/2020 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 12/06/2020 | 13/06/2020 | 14/06/2020 | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 20/06/2020 | 21/06/2020 | 22/06/2020