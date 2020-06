Coronavírus: O dia em revista

25 novos casos no casos no Sal transformam a principal ilha turística de Cabo Verde no segundo ponto com mais casos apenas superado pela Praia.

Ao todo, este domingo, foram registados 27 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e o país atinge a marca dos 890 casos dos quais 497 estão ainda activos, segundo os dados presentes no site que faz o acompanhamento da doença no país. O fim de semana fica também marcado pelas declarações do ministro das Saúde, Arlindo do Rosário, que afirmou, citado pela inforpress, que não existem condições para que sejam realizados testes a todos quantos procuram Cabo Verde, incluindo turistas. Cabo Verde não vai obrigar à apresentação de testes antecipados à COVID-19 para quem chega do exterior ou nos voos domésticos, cuja interdição das ligações aéreas termina em 30 de Junho, segundo determinação do Governo. Segundo o governante, essa decisão advém da impossibilidade, não apenas de Cabo Verde, mas de vários países, em operacionalizar a execução de teste rápidos e fiáveis num período de uma hora nos aeroportos. "Isso não existe nem em Cabo Verde nem em nenhum país", apontou, sublinhando que o Governo não iria colocar numa resolução algo que é impraticável. Também o Presidente da República fez um apelo face ao número crescente de casos de COVID-19 no país. Jorge Carlos Fonseca pediu a "contribuição de todos" na luta contra a propagação do novo coronavírus afirmando que esta é uma "responsabilidade que não cabe somente as autoridades de Saúde e Protecção Civil". Ainda assim, considera, "a situação está sob controlo. Mesmo havendo especulações de que se poderia estar num cenário melhor". Mas não é só em Cabo Verde que os números não param de crescer. África já registou quase oito mil vítimas mortais e cerca de 300 mil casos de infecção. Segundo a Lusa o número de mortos em África devido à COVID-19 subiu para 7.925, mais 232 que no sábado, em mais de 297 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. A África Austral regista o maior número de casos (96.950) e contabiliza 1.922 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente (92.681) e que regista 1.877 vítimas mortais. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.541 casos e 17 vítimas mortais. Números mundiais Ao fim da tarde desta quinta-feira, contabilizavam-se 8,996,953 casos de infecção em todo o mundo (8,822,397 ontem), 4,784,647 dos quais recuperados (4,662,866 ontem). O número de mortes é de 468,534 (464,035 ontem). EUA e Brasil são os países onde, até agora, se registaram mais casos. No Brasil foi, este fim-de-semana, ultrapassada a barreira do milhão de infectados (1.073.376 casos) e nos EUA o número é ainda mais elevado: há 2.345.784 pessoas infectadas.

