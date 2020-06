Coronavírus: O dia em revista

Hoje Cabo Verde assistiu um pico recorde de novos casos - foram mais de meia centena, 54, de novos casos - e aproxima-se assim, rapidamente, da marca dos 1000 casos acumulados.

No dia 15/04, Cabo Verde somou 47 casos de uma assentada, quase todos na Boa Vista. Hoje, esse número diário foi ultrapassado. Ao todo 54 casos surgiram, com dois polos emergentes da doença a destacarem-se: Santa Cruz (21) e Sal (22). Os restantes casos surgiram na Praia (9) e Santa Catarina (2).

Ao olhar os números é também importante citar o número de amostras processadas nos laboratórios de virologia da Praia e São Vicente. No total foram 320, um número significativo (Ontem tinham sido analisadas 123; anteontem, 202)

O Sal preocupa, obviamente. Ontem, em 56 amostras do Sal testadas, 25 deram positivo. Anteontem (sábado), em 2, uma foi positiva...). É uma média de 50/50...

O aumento do número de testes terá então, dizia-se, contribuído para o aumento de casos, conforme apontou hoje o Director Nacional de Saúde. Mas não foi o único factor. Também a negligência dos cidadãos, no pós-estado de emergência, considera o responsável. Análises à parte os números mostram é que no período entre 16 de Março e 31 de Maio Cabo Verde teve 466 casos de COVID-19. Desde que terminou o Estado de Emergência, no final de Maio, e até ao final da semana passada 478 pessoas foram diagnosticadas com a doença.

O Orçamento do Estado para 2020 já há muito que morreu. Deixou de servir, atacado por uma pandemia que quase paralizou a economia. (Só para dar uma ideia, estima-se que a economia nacional perca mais de 11% do PIB do país estimado para 2020, devido à COVID-19 e novas prioridades também surgiram no actual contexto). Assim, desde Março que se iniciou a revisão, para a elaborar aquilo que é quase um novo OE. O Orçamento Rectificativo vai ainda este mês ao parlamento, mas antes, como é normal, há as consultas a vários sectores, para receber subsídios na concepção deste instrumento.

Nesse sentido, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, esteve hoje reunido com os partidos políticos com assento parlamentar.

O MpD pediu sacrifícios e que cabo-verdianos estejam preparados para o futuro; o PAICV quer dinamização económica e inclusão no Orçamento Rectificativo e a UCID diz-se “sem rebuço” em votar orçamento rectificativo desde que Governo mostre “abertura de espírito” no debate.

COVID-19 no Mundo

Uma questão importante que tem sido colocada, mas sobre a qual ainda não há resposta “certa” é: quanto tempo,uma pessoa que tenha sido dada como curada da COVID-19, se mantem imune.Um novo estudo, realizado na China, não é nada animador. Segundo os resultados, publicados no passado dia 18, na Nature Medicine, os níveis de anticorpos encontrados em doentes recuperados com COVID-19 caíram drasticamente em 2-3 meses após a infecção, tanto em doentes sintomáticos como assintomáticos. Esta investigação destaca,assim, os riscos da utilização de "passaportes imunitários" COVID-19. Sem segurança da imunidade resta a utilização prolongada de intervenções de saúde pública, como o distanciamento social e o isolamento de grupos de alto risco, afirmam os investigadores. (Reuters)

Portugal até nem parece ter muito casos, comparado com outros países. Mas embora nesse país nunca se tenha assistido ao verdadero filme de terror porque passaram os hospitais de Itália e Espanha, e os seus mortos aos milhares, Portugal registou, na última semana, o segundo pior rácio por 100 mil habitantes entre os 10 países europeus com mais contágios. Advinha quem é o primeiro? Se respondeu Suécia está certo. (Observador)

E falando em Portugal. Por lá, o pior foco inicial foi no norte, na zona do Porto. Houve, um pouco mais abaixo no mapa, em na costeira Ovar um surto significativo que levou ao levantamento de uma cerca sanitária. Agora o surto maior é a zona de Lisboa. Hoje o PM, António Costa, reuniu com cinco autarcas da Área Metropolitana de Lisboa para a discussão da estratégia de resposta ao aumento dos casos. Foi decido não avançar com a cerca, mas haverá um reforço de restrições a partir da meia noite. Uma das medidas é voltar a delimitar os ajuntamentos a 10 pessoas (e não vinte como no resto do país). (Público)

Números mundiais

Ao fim da tarde desta segunda-feira, contabilizavam-se 9,118,908 casos de infecção em todo o mundo, 4,887,281 dos quais recuperados. O número de mortes é de 471,995.

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h15 de dia 22/06)

Sugestão do dia

Hoje sugerimos a leitura de duas histórias, contadas pela BBc Brasil que falam de sobreviventes e mostram também as consequências da COVID-19...

Cientistas suspeitam que coronavírus pode desencadear diabetes e agravar quadros pré-existentes. A BBC conta a história de um homem que em 2017 foi diagnosticado com diabetes tipo 2, fez tratamento com insulina e, em poucas semanas, com a glicose sob controle, pôde substituí-la pelo medicamento oral. Entretanto, no mês passado contraiu o novo coronavírus e a taxa de glicose não baixou com o remédio. Teve de voltar à insulina, e continua hoje, embora já curado da COVID com aplicações, três vezes ao dia (de manhã, em jejum, e antes do almoço e do jantar).

Também a BBC, conta uma outra história que mostra as consequências da doença. Um escocês de 28 anos, continua a sentir-se mal 12 semanas depois de ter contraído a doença. O jovem estava em forma e tinha boa saúde antes de ser infectado. Desde então, continua mal. Os médicos disseram que ele sofre de fadiga crónica (também chamada de encefalomielite miálgica), uma consequência do coronavírus que está a afectar muitos sobreviventes.

Falando em sobreviventes. Se ainda não leu, sugerimos também os relatos na primeira pessoa dos vencedores da COVID-19 aqui em Cabo Verde. Uma reportagem a ler aqui.

