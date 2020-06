Ministério da Educação recebe financiamento de parceiros internacionais

O Ministério da Educação vai receber um financiamento específico para resposta aos efeitos da COVID-19, no valor de 75 mil contos. A verba virá de parceiros internacionais. A informação foi avançada pela ministra da Educação, no acto da entrega de 70 kits de materiais lúdico-pedagógicos para os estabelecimentos de educação Pré-Escolar, por parte da UNICEF.

Em declarações à comunicação social a ministra da Educação, Maritza Rosabal, referiu que o financiamento irá servir para a formação de docentes e aquisição de equipamentos para educação à distância.

"Recebemos hoje a resposta que [o financiamento] foi realmente autorizado. Vai-nos permitir fazer face às despesas que temos, mas vai permitir sobre tudo investir muito na área da formação de docentes, porque uma grande questão que temos é a formação de docentes para poder funcionar neste quadro em que estamos neste momento" explica.

No que diz respeito aos kits, a ministra avança que se trata de uma importante contribuição para reforço do plano estratégico do Pré-Escolar que, diz,“tem dois grandes objectivos neste momento. A universalização do acesso que se está a conseguir através da subsidiação das frequências, mas também o aumento da qualidade. Neste caso nos temos aqui estes materiais, apenas uma amostra, que no conjunto, ate 2022, vão beneficiar perto de 300 jardins públicos. Estes materiais, que são materiais ludo-pedagógicos, vão permitir uma implementação correta do plano de estudo que está sendo todo ele revisto e melhorado ”, avança.

Os 70 kits enquadram-se no Projecto Reforço Institucional do Sector Educativo (RISE), que está a ser implementado desde 2018, com financiamento da Global Partnership for Education (GPE), num montante global de 1.200.000 dólares, com a parceria da UNICEF.