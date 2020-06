COVID-19: Dois casos suspeitos no Maio tinham acusado negativo na Praia

Com os 24 casos anunciados esta sexta-feira, Cabo Verde passa a contar com um total de 1027 casos registados de COVID-19. No Maio, duas pessoas acusaram positivo num teste rápido depois de terem feito testes PCR, na Praia, que deram negativo.

Segundo explicou Jorge Barreto, na conferência de imprensa desta sexta-feira, "estão duas pessoas em investigação. São pessoas que viajaram para o Maio e num procedimento de vigilância foi-lhes feito o teste rápido e foi positivo. Mas a informação que o delegado de saúde nos deu é que essas pessoas já tinham feito um teste PCR na Praia, antes de viajarem, e o teste tinha sido negativo".

Ainda sobre este caso, o Director do Serviço de Prevenção e controlo de Doenças explicou que essas pessoas estão de quarentena e uma nova amostra vai ser recolhida "para um novo teste PCR que será enviado, em princípio, amanhã. De acordo com a informação do delegado de saúde haverá barco e as amostras vêm para o laboratório para serem analisadas e ver se realmente se trata de uma situação de infecção activa ou se essas pessoas já teriam tido contacto com o vírus e desenvolveram anti-corpos".

Quanto ao óbito hoje anunciado, o segundo da ilha do Sal e o nono a nível nacional, Jorge Barreto esclareceu que se trata de "mulher de 83 anos com outros problemas" de saúde associados que tinha dado entrada no Hospital Ramiro Figueira. Entrou "com sintomas respiratórios leves". A vítima, no entanto, não é a mesma que vem sendo anunciada como estando em estado crítico há vários dias e cujo estado de saúde se mantém inalterado.

Questionado sobre se este óbito tinha sido provocado pela COVID-19 ou era consequência dos outros problemas de saúde, Jorge Barreto explicou que esta pessoa que morreu ontem no Sal "tinha sintomas respiratórios. Apesar de ter outro problema de saúde, pelas informações que recebemos, essa pessoa morreu de COVID. Ou seja, consequência da infecção pelo novo coronavírus".

Com os 24 casos anunciados hoje no Boletim epidemiológico, Cabo Verde conta já com 1027 casos confirmados de COVID-19.

A Praia contabiliza 63,7% dos casos confirmados, o Sal 15%, Santa Cruz 10,4% e a Boa Vista, epicentro inicial da doença em Cabo Verde, conta com 5,6% dos casos registados. A taxa de letalidade com este novo óbito é agora de 0,87%.