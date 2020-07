Coronavírus: O dia em revista

​No dia em que Cabo Verde registou 75 novos casos de infecção, conferimos outras notícias que marcaram a jornada informativa.

Cabo Verde registou este domingo 75 novos casos confirmados de covid-19, elevando para 1.698 o total de infecções por SARS-CoV-2 no arquipélago. Foi um dia recorde, tanto no número de novos casos, como no total de amostras analisadas - 635.

Este foi o dia em que mundo comentou as imagens inéditas do Presidente norte-americano, Donald Trump, de máscara. Foi ontem e ainda dá que falar.

No jornal português Público, nota para os países que ainda não registaram casos de infecção pelo novo coronavírus. Até ao momento, há pelo menos 12 países que continuam a escapar à pandemia ou pelo menos não declararam casos.

Economia e Cultura

Nota também para as contas económicas da pandemia, naquela que é a maior crise em várias décadas. Leia no Expresso das Ilhas a matéria sobre uma recessão como não há memória. Na África subsaariana, as perdas esperadas podem chegar aos 79 mil milhões de dólares. Mas nem tudo é negativo, no meio deste cenário tão sombrio, a crise é também uma oportunidade para acelerar a transição para um crescimento mais produtivo, sustentável e equitativo.

Finalmente, recordamos que já está de volta a música ao vivo nos restaurantes em alguns pontos do país. A animação nesses espaços foi suspensa com o surgimento da e agora regressa aos poucos. O Expresso das Ilhas foi ver como está a ser.

Números no mundo

Em todo o mundo, a pandemia de covid-19 já infectou mais de 13 milhões de pessoas. Há 570 mil mortos a lamentar.