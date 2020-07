Coronavírus: O dia em revista

Mais uma vítima da Covid-19 em Cabo Verde, sobe assim para 16 o número de mortes provocado pela doença

Cabo Verde registou, nas últimas 24 horas, 39 casos novos de COVID-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ao início da tarde deste sábado.

Os novos casos foram confirmados na Praia, 23 novos infectados, em Santa Catarina 3, Santa Cruz 3, Ribeira Grande de Santiago 2, e Sal 8.

Com a actualização dos dados, o país passa a contabilizar neste momento 1421 casos positivos acumulados, 749 activos, 654 recuperados e 16 óbitos.

Covid no mundo





Este sábado ficámos também a saber que o novo coronavírus provocou pelo menos 526.663 mortos em todo o mundo e ultrapassou os 11 milhões de casos desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos, que registaram o primeiro óbito associado à covid-19 no início de Fevereiro, continuam a ser o país mais afectado, quer no número de casos quer no de mortes — 2.795.163 infectados e 129.437 óbitos. Pelo menos 790.404 pessoas são consideradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, o país mais afectado é o Brasil, com 63.174 mortes em 1.539.081 casos de infecção, seguido pelo Reino Unido (44.131 mortes em 284.276 casos), Itália (34.833 — 241.184) e França (29.893 — 203.367).

A China, sem os territórios de Hong Kong e de Macau, contabilizou oficialmente um total de 83.545 casos de infecção, 4.634 óbitos e 78.509 curados.

A Europa totaliza hoje 198.878 mortes em 2.706.195 casos, os Estados Unidos e Canadá 138.147 óbitos em 2.900.189, a América Latina e as Caraíbas 124.327 mortes (2.804.894), a Ásia 36.998 mortes (1.431.419), o Médio Oriente 17.289 mortes (801.681), a África 10.891 mortes (449.376) e Oceânia 133 mortes (9.882 casos).