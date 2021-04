COVID-19: Cabo Verde com a maior taxa de incidência do continente africano

Números do Africa CDC mostram que Cabo Verde teve, entre 5 e 11 de Abril, a mais elevada taxa de incidência da COVID-19 em todo o continente africano. Número de casos cresceu 52% no período em análise.

Cabo Verde teve, entre 5 e 11 de Abril, uma taxa de incidência da COVID-19 de 189 casos por 100 mil habitantes o que coloca o país no primeiro lugar de todos os países africanos. Djibouti com 137 casos por 100 mil habitantes e Seychelles com 100 fecham o top3.

No período analisado pelo Africa CDC é relatado um aumento de 52% do número de casos em Cabo Verde e de 13% do número de mortes. Neste período foram registadas nove mortes em Cabo Verde.

O Africa CDC nota ainda que na região da África Ocidental apenas Cabo Verde e o Burkina Faso registaram um aumento do número de casos, e só Cabo Verde teve um crescimento do número de mortes.

fonte: Africa CDC



Cabo Verde, segundo o último boletim epidemiológico desta quinta-feira tem um total de 1776 casos activos de COVID-19 e um total acumulado de 19.780 casos positivos da doença. 17.802 pessoas foram dadas como recuperadas.

Desde 19 de Março do ano passado, data em que foi relatado o primeiro caso da doença, morreram 188 pessoas e 8 foram transferidas para os seus países de origem.