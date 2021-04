COVID-19: Taxa de incidência em Cabo Verde nos 314 casos/100 mil habitantes

Cabo Verde tem a segunda maior taxa de incidência de COVID-19 de todo o continente africano revelou o Africa CDC.

Segundo os dados divulgados pelo Africa CDC, no seu último relatório sobre a evolução da pandemia no continente africano, Cabo Verde teve uma taxa de incidência de 314 casos por 100 mil habitantes, o segundo valor mais elevado de todo o continente e só ultrapassado pelas Seychelles com 405 casos por 100 mil habitantes.

Segundo o relatório anterior do Africa CDC, referente ao período entre 12 e 18 de Abril, Cabo Verde tinha uma taxa de incidência de 244 casos por cada 100 mil habitantes.

O mesmo documento revela ainda que desde 20 de Abril o número de casos em Cabo Verde cresceu 29% e que o número de mortes aumentou 33%.

Estes números surgem em contra-ciclo com a região da África Ocidental onde, segundo o Africa CDC, tanto o número de casos como de mortes registou uma descida. Apenas Cabo Verde, Mali, Gâmbia e Guiné Conakry registaram subidas no número de mortes. Já no que respeita ao número de casos há igualmente uma descida na maioria dos Estados da África Ocidental sendo que Benim, Cabo Verde, Guiné Conakry, Niger, Nigéria e Senegal registaram aumentos.

Cabo Verde tem, segundo o último bolteim epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde, 3069 casos activos de COVID-19. O número de casos positivos desde Março do ano passado, data em que foi diagnosticado o primeiro caso no país, ascende aos 23.554 casos. 213 pessoas morreram até agora.

fonte: Africa CDC