Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde tem, hoje, mais 14 doentes recuperados, segundo avançou o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, na habitual conferência de imprensa sobre a COVID-19 no país.

Com esses 14 doentes recuperados, a taxa de recuperação geral corresponde a 50%.

Os 14 novos recuperados são concelho da Praia, onde a taxa de recuperação é de 63%. Santa Cruz tem neste momento 44% de doentes recuperados, Sal tem 6%, Boa Vista 95% e Ribeira Grande Santo Antão 50%.

Os bairros mais afectados na cidade da Praia, conforme Artur Correia são Achada Santo António e Tira Chapéu.

Artur Correia frisou que todas as ilhas estão em risco de terem casos. “O vírus pula de uma ilha para outras com as pessoas”.

Em relação a doentes internados, no Hospital Agostinho Neto há 13 doentes internados em isolamento, no Hospital Regional Santa Rita Vieira de Santa Catarina quatro, Hospital Regional Ramiro Figueira no Sal dois e não há nenhum doente no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

Conforme avançou, até às 15h00 de hoje, de acordo com os dados disponíveis não há nenhum doente em estado crítico.

Em relação a casos suspeitos, hoje há um total de 17, ou seja, menos 11 casos do que ontem. O número de pessoas em quarentena, por seu turno, está a aumentar no país. De ontem para hoje recebemos um voo sanitário que trouxe várias pessoas que entraram nesse processo de quarentena, até terem alta. E temos um total de 1690 pessoas em quarentena, mais 184 comparativamente a ontem.

Cabo Verde teve, hoje mais 34 casos confirmados de COVID-19: a cidade da Praia teve 19, Santa Catarina de Santiago 11, Santa Cruz dois, Sal e São Nicolau com um cada.

O país tem neste momento 1301 casos positivos acumulados, 641 activos, 643 recuperados e 15 óbitos.

Hoje, a reitora da Universidade de Cabo Verde, Judite Nascimento confirmou dois casos de COVID-19, neste estabelecimento de ensino. Trata-se de dois alunos do Campus de Palmarejo, que testaram positivos para a COVID-19. A reitora garantiu que esses alunos não infectaram na Uni-CV e que as aulas não há razões para interromper as aulas. E que as turmas de onde estavam as pessoas contaminadas suspenderam as aulas, nestes últimos dias, porque estão à espera dos resultados dos testes.





COVID-19 no Mundo

Enquanto muitos países do mundo estão preocupados com essa doente, os Checos despedem-se da COVID-19 com banquete em Praga, que contou com a presença de centenas de pessoas. Assim, as pessoas juntaram-se esta terça-feira, na Ponte Carlos, em Praga, para celebrar o fim da crise do novo coronavírus na República Checa com um jantar de grupo numa mesa gigante, avançou esta quarta-feira a BBB. (Observador)

A principal responsável da Organização Mundial de Saúde no combate à pandemia da COVID-19, disse hoje que o novo coronavírus está a mudar, mas não perdeu a potência. Maria Van Kerkhove fez essa afirmação, na conferência de imprensa, na sede da organização em Genebra. (Público)

Por outro lado, o Governo suíço anunciou hoje, que os turistas de 29 países que queiram visitar a Suíça vão ter de se registar junto das autoridades do país e fazer um período de isolamento, a partir de 6 de Julho, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus. Na lista inclui países como os Estados Unidos, Brasil, Suécia, Rússia, Argentina, Chile e Colômbia, que foram caracterizados como países com um elevado risco de infecção. (Público)

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 516 mil mortos e infectou mais de 10,71 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.( Lusa)