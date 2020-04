COVID-19: Nova infecção na Praia coloca trinta pessoas em isolamento

Autoridades de saúde estão a investigar origem da infecção, confirmada hoje, de uma pessoa residente em Ponta d'Água, na Praia. Foram identificados e colocados em isolamento cerca de 30 contactos do paciente. Há mais dois casos suspeitos na capital.

Depois da confirmação de mais um caso de infecção por COVID-19 na Praia, o Director Nacional de Saúde, explicou, na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira à tarde, que na Praia foram registados mais “dois casos suspeitos e foram identificados 30 contactos do caso positivo da Praia”.

“Todos os contactos do caso confirmado estão em isolamento”, acrescentou Artur Correia.

O paciente, entretanto, está internado no Hospital Agostinho Neto onde se encontra em isolamento.

Continuando a fazer o ponto de situação sobre a evolução da doença em Cabo Verde, Artur Correia assinalou que a amostra de um caso suspeito em “São Vicente chegou hoje à Praia e está a ser examinada”. Foram detectados ainda mais três casos suspeitos na Boa Vista e, relativamente a Santa Catarina “dois testes deram negativo e um dos testes vai ser repetido”.

Questionado sobre a origem da infecção registada na Praia, Artur Correia explicou que a investigação epidemiológica está a decorrer e que em um futuro próximo os resultados da mesma serão conhecidos.

Com este novo caso, Cabo Verde passa a contar com 56 casos confirmados de COVID-19. Quatro na Praia, um em São Vicente e 51 na Boa Vista. Um dos casos da Boa Vista resultou em morte.

De recordar que o Presidente da República anunciou, ontem, a renovação do período de Estado de Emergência embora em moldes diferenciados daquele que termina às 24h00 de hoje. A partir das 00h00 de amanhã as ilhas com casos registados de infecção - Santiago, São Vicente e Boa Vista - entram novamente em Estado de Emergência até dia 2 de Maio. As outras ilhas estão nesta situação por um período de tempo mais curto estando o Estado de Emergência em vigor até às 24h00 de dia 26 de Abril.

Entre os PALOP, Cabo Verde é o país que regista mais casos de infecção. A Guiné-Bissau conta com 43 casos, Angola tem 19 casos e, até agora, não registou qualquer morte, Moçambique tem 34 casos de infecção e São Tomé e Príncipe continua com quatro casos.