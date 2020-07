33 Casos positivos e 68 recuperados

Cabo Verde registou hoje, mais 33 casos positivos de COVID-19 e 68 recuperados, segundo avançou o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, na conferência de imprensa diária sobre a COVID-19 no país.

Dos 33 casos novos positivos, Praia tem 21, Ribeira Grande de Santiago um, Santa Cruz dois, São Domingos dois e Sal sete, sendo a maior parte de amostras colhidas na semana passada, que aguardavam análise.

Hoje 68 pessoas tiveram alta: 25 na Praia, quatro em Santa Catarina, uma em Santa Cruz e 38 no Sal. Com esses dados, o país passa a contabilizar um total de 2451 casos positivos acumulados de COVID-19, 1824 recuperados e 23 óbitos.

Artur Correia referiu ainda que hoje foram detectados dez casos suspeitos, sendo dois na Ribeira Grande de Santiago, três em Santa Catarina, três em Santa Cruz e dois na ilha do Sal.

Em relação aos doentes em isolamento hospitalar, avançou, são 16 doentes entre os quais um caso suspeito. “Desses 16 doentes, sete estão no Hospital Santa Rita Vieira de Santa Catarina de Santiago, todos estão estáveis. No Hospital Agostinho Neto temos oito, sendo que três inspiram cuidados redobrados, e no Hospital Ramiro Figueira só temos um caso suspeito”.

Hoje a nível nacional foram realizado 277 testes rápidos, sendo 161 na Praia, 20 em Santa Catarina, um em São Salvador do Mundo, seis no Tarrafal de Santiago, 20 em São Miguel, 25 em Santa Cruz, quatro nos Mosteiros, um na Ribeira Grande Santo Antão, 10 no Porto Novo, seis em São Domingos, 12 no Sal, três Ribeira Brava São Nicolau e oito na Boa Vista.

Artur Correia explicou que nos testes rápidos realizados hoje, foram registados dez positivos, um na Praia, dois em Santa Catarina, um em São Miguel, quatro em Santa Cruz, um em São Domingos e um na Boa Vista.

“Em termos acumulativos, até este momento já fizemos 41203 testes rápidos, a grande maioria é resultado da actividade de confirmação da investigação e esclarecimento de investigação de vigilância epidemiológica, nomeadamente a nível dos portos e aeroportos”, indica.