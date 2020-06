COVID-19: Dois casos importados do Brasil

Informação foi avançada pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia, na conferência de imprensa diária realizada no palácio do governo. Número de doente activos voltou a ultrapassar o número de doentes curados.

Segundo Artur Correia os dois casos positivos chegaram a Cabo Verde num "voo de repatriamento", no final do passado mês de Maio.

"São pessoas que estavam confinadas num dos hotéis da capital e que sentiram sintomas. Foram inspeccionadas pelos médicos da Delegacia da Praia e, depois, foi feito o teste PCR e detectada a presença do vírus da COVID-19. Estão em isolamento", esclareceu Artur Correia.

Quanto à possibilidade de o vírus, ao contrário do que se pensava inicialmente, se ter espalhado pelo país e existir mesmo nas ilhas onde até agora não foram declarados quaisquer casos, o Director Nacional de Saúde admite que "essa é uma possibilidade". "Nós vamos fazer um estudo de seroprevalência a nível nacional que é para podermos ter elementos mais baseados na evidência. Onde estará o vírus? Qual é o peso de circulação nos diferentes concelhos do país? Isso, são elementos que nos permitirão planificar melhor a nossa actuação", disse Artur Correia.

Maria da Luz Lima, presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, especificou que o estudo de seroprevalência da COVID-19 "vai ser realizado em todos os concelhos do país" e vai abranger todos escalões etários dos 10 aos 80 anos. "É um projecto muito abrangente" que deverá arrancar a 20 de Junho, altura em que as equipas estarão no "terreno para fazer essa colheita e os testes".

"Queremos saber se houve circulação do vírus no país. Mesmo nas ilhas onde não se verificaram casos de COVID-19 é importante saber se houve circulação do vírus", disse ainda a presidente do INSP enquanto apelava à participação das pessoas.

No que respeita à actualização de números, o Director Nacional de Saúde anunciou que hoje foram detectados oito novos casos suspeitos. "Um na Praia, um no Sal e um em Órgãos. Dois na Boa Vista e quatro no Tarrafal", isto para além dos sete casos confirmados em Santa Cruz e dos 18 registados na Praia.

Em situação de internamento estão, actualmente, 256 pessoas e em regime de quarentena estão 1336.

Com estes 25 novos casos registados hoje, o número de doente activos voltou a ultrapassar o número de doentes curados. "Há 257 doente activos e 240 recuperados", informou Artur Correia.