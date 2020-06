Coronavírus: O dia em revista

Dos novos casos em Cabo Verde à realidade da pandemia no resto do mundo. Hoje percorremos os caminhos do turismo em tempos de covid-19 e fomos à creche (bem, mais ou menos).

Pelo segundo dia consecutivo, Cabo Verde registou 64 novos casos confirmados de infecção por SARS-CoV-2. Duas das novas ocorrências são na ilha do Maio, que até agora não havia registado qualquer caso positivo. Há 40 novas infecções no Sal.

Há, neste momento, 572 casos activos, 569 casos recuperados e 12 óbitos.

Desconfinar

Este domingo, continuámos a percorrer os caminhos do turismo, sector fortemente afectado pela pandemia. No Sal, ilha onde está neste momento o ministro que tutela a pasta do turismo, o governo procura implementar um programa de controlo sanitário. Assumindo que o aumento dos infectados no arquipélago terá efeito junto dos turistas e dos operadores, Carlos Santos apela à responsabilidade colectiva, principal maneira de fazer regressar os visitantes estrangeiros.

E depois de meses encerradas devido à pandemia da covid-19, algumas creches estão agora a reabrir, enquanto outras preparam o processo de reabertura. Mas o caminho é sinuoso, com dificuldades financeiras pelo meio e muita incerteza. Pode ler a reportagem no Expresso das Ilhas.

Lá por fora

Sábado, o Brasil registou 1.109 mortos e mais 38.693 infectados pelo novo coronavírus, totalizando 57.070 óbitos e 1.313.667 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais três pessoas devido à covid-19 (um aumento de 0,19%). De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), há registo de 457 novas infecções.

Em Espanha, pela primeira vez em vários meses, não foram registados óbitos associados à covid-19 na capital do país, Madrid.

Tudo isto numa altura em que estão confirmados mais de 10 milhões de casos de infecção, mais de metade dos quais na Europa e nos Estados Unidos.