Mais 64 casos de covid-19 em Cabo Verde. Maio com primeiras infecções confirmadas

Cabo Verde registou, nas últimas 24 horas, 64 novos casos confirmados de infecção por SARS-CoV-2. Duas das novas ocorrências são na ilha do Maio, que até agora não havia registado qualquer caso positivo. Há 40 novas infecções no Sal.

Pela primeira vez, há registo de casos confirmados na ilha do Maio, que entra assim para a lista de ilhas atingidas pelo novo coronavírus. As duas amostras processadas deram resultado positivo.

Confirme comunicado do Ministério da Saúde e Segurança Social, os laboratórios de virologia da Praia e de São Vicente confirmaram também 40 novos casos no Sal, 19 na Praia, 2 em Santa Cruz e 1 em São Salvador do Mundo.

No total, foram processadas 398 amostras. O país contabiliza neste momento 1.155 casos positivos acumulados (+64, crescimento de 5.9%). Há, neste momento, 572 casos activos (49,5% do total de casos confirmados), 569 casos recuperados (49,2% do total de casos confirmados) e 12 óbitos (taxa de letalidade de 1%).

A nível internacional (às 15:00), a pandemia de covid-19 já infectou mais de 10,2 milhões de pessoas, provocando 502 mil mortes.

Nos Estados Unidos, o país do mundo com mais infecções e mais mortos, contabilizavam-se até ontem, 2.510.323 casos e 125.539 mortes.

Os primeiros casos de SARS-CoV-2, o agente causador da covid-19 foram registados em Dezembro, na cidade chinesa de Whuhan, no centro daquele país asiático.

Leia o comunicado oficial do governo com a actualização da situação epidemiológica em Cabo Verde: