​Mais 74 casos de covid-19 em Cabo Verde, a maioria na Praia

Cabo Verde registou hoje 74 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Praia e São Vicente voltam a ser os municípios com maior número de diagnósticos positivos.

Os dados constam do boletim epidemiológico deste sábado, emitido ao final da tarde pelo Ministério da Saúde e Segurança Social, e dizem respeito a amostras processadas nos laboratórios de virologia durante o dia 5, sexta-feira.

Na capital, as 276 amostras processadas resultaram em 35 novos casos. No Mindelo, em 161 análises, 19 apresentaram resultado positivo. Em São Domingos foram diagnosticados 2 casos, em São Miguel 2, em São Filipe 7 e Santa Catarina do Fogo 9.

No total, foram processadas 877 amostras. 62 pacientes foram dados como recuperados.

O país tem, neste momento, 556 casos activos, a maioria dos quais na Praia (268) e São Vicente (119).

Desde o início da epidemia de covid-19 em Cabo Verde, a 19 de Março de 2020, já foram diagnosticados 14.380 casos de infecção por SARS-CoV-2, dos quais resultaram 135 óbitos (houve três mortes de pacientes infectados que foram atribuídas a outras causas). 13.684 pacientes recuperaram da doença.