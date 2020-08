43 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 em Cabo Verde

Cabo Verde registou 43 novos casos de infecção por coronavírus, nas últimas 24 horas. Os números constam do boletim epidemiológico, emitido na tarde desde sábado pelo Ministério da Saúde e Segurança Social. A maioria dos novos diagnósticos dizem respeito à Praia.

A cidade da Praia registou 34 novas infecções confirmadas. Há 6 novos casos no Sal, 2 nos Mosteiros (Fogo) e 1 em Ribeira Brava (São Nicolau).

Mais 40 pacientes receberam alta, desde a última actualização: 24 na Praia, 1 em Ribeira Grande de Santiago e 15 no Sal.

Com estes dados, e desde 19 de Março, soma um total acumulado de 3.455 casos confirmados de infecção por SARS-CoV-2, (+43; +1,3%). Existem, neste momento, 878 casos activos (+3; +0,3%). 2.538 pacientes já foram dados como recuperados (+40; +1,6%). Foram contabilizados 37 óbitos (taxa de letalidade: 1%). Existem ainda dois pacientes transferidos.

As amostras foram processadas nos laboratórios de virologia do país. Confira os dados detalhados, por concelho com amostras analisadas:

Praia: 203 amostras, 34 positivos; Santa Catarina: 1 amostra, 0 positivos; Santa Cruz: 1 amostra, 0 positivos; São Domingos: 2 amostras, 0 positivos; São Lourenço dos Órgãos: 1 amostra, 0 positivos; São Vicente: 42 amostras, 0 positivos; Sal: 43 amostras, 6 positivos; São Filipe: 6 amostras; 0 positivos; Mosteiros: 54 amostras, 2 positivos; Ribeira Brava: 8 amostras; 1 positivo; Maio: 2 amostras, 0 positivos.

Em todo o mundo, a pandemia de covid-19 já infectou 23,2 milhões de pessoas e causou 805 mil mortes. 15,8 milhões de pacientes já recuperaram da doença.

Arraste o mapa e clique nas zonas assinaladas para informação detalhada sobre cada país. A informação apresentada pode apresentar desfazemos temporais face à informação oficial de cada território.