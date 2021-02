​Cabo Verde com 53 novos casos de covid-19

Cabo Verde confirmou 53 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Os dados constam do boletim epidemiológico emitido este sábado.

Praia, com 20, Santa Catarina do Fogo, com 13, e São Vicente, com 10 diagnósticos positivos lideram a lista de novos casos por município.

Foram ainda registados casos em São Domingos (2), Santa Catarina de Santiago (1), São Salvador do Mundo (1), Tarrafal de Santiago (2), Santa Cruz (1), São Filipe (1) e Tarrafal de São Nicolau (2).

Os dados, divulgados hoje, dizem respeito a amostras processadas ontem, dia 12. No total, foram analisadas 869 amostras nos laboratórios de virologia.

Trinta pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o tal de recuperados para 14.164.

Existem, neste momento, 392 casos activos. Desde 19 de Março de 2020, o país já diagnosticou 14.700 casos de covid-19, dos quais resultaram 139 óbitos (3 óbitos de doentes infectados foram atribuídos a outras causas). Dois pacientes foram transferidos para os seus países de origem.