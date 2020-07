Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde registou hoje mais um óbito por COVID-19. Também hoje, o centro virológico instalado no laboratório da BIOLAB no Sal começou a realizar testes de COVID-19.

A 19ª vítima de COVID-19 é homem de 66 anos que estava internado no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, e sofria de diabetes e de hipertensão.

Por sua vez, o ministro da Saúde Arlindo do Rosário, agora que o centro virológico instalado no Sal já realiza testes, o executivo está a avançar agora com um laboratório na ilha do Fogo.

O governo admite apoiar a companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), a única que garante voos domésticos no arquipélago, parada desde 29 de março devido à suspensão as ligações aéreas.

A possibilidade, sem avançar pormenores ou medidas concretas, consta de um documento de suporte à proposta de Orçamento Retificativo para 2020.

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) prevê que o arquipélago de Cabo Verde enfrente uma recessão que pode chegar a 7% este ano e prolongar-se até 2021 se a pandemia durar até Dezembro.

"A forte recuperação económica de Cabo Verde, depois da crise do euro em 2015, teve uma travagem súbita devido à pandemia; o PIB em 2020 deve contrair-se 4% se a pandemia abrandar em Julho (cenário base) e até 7% se continuar até Dezembro (cenário pior)", lê-se no Suplemento divulgado pelo banco.

COVID no mundo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou esta quinta-feira a criação de um painel independente para avaliar a sua actuação e resposta face à pandemia de COVID-19.

O director-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Helen Clark e a ex-presidente da Libéria Ellen Sirleaf vão presidir ao comité, que deverá apresentar um relatório preliminar em Novembro e o definitivo em maio de 2021, durante a Assembleia Mundial da Saúde.

A actual pandemia agravou as situações de fome verificadas em vários pontos do mundo e criou outros epicentros, denunciou hoje a organização não-governamental Oxfam, alertando que este flagelo poderá matar mais do que a própria doença COVID-19.

"A COVID-19 está a agravar a crise de fome nos pontos críticos e a criar novos epicentros em todo o mundo. Até ao final do ano, 12 mil pessoas por dia poderão morrer devido a situações de fome relacionadas com a COVID-19, potencialmente mais do que da doença", afirmou a organização não-governamental (ONG) num relatório hoje divulgado.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta quinta-feira, contabilizavam-se 12,277,446 casos de infecção em todo o mundo (12,057,584 ontem), 7,146,465 dos quais recuperados (6,990,884 ontem). O número de mortes é de 554,535 (549,036 ontem).

