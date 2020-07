Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde atingiu hoje 1499 casos acumulados de COVID-19 e o 18º óbito.

A 18ª vítima do coronavírus é um homem de 59 anos que deu entrada já sem vida no Hospital Agostinho Neto. A infecção por coronavírus foi confirmada após a morte, porque segundo informações recolhidas pelos médicos o homem apresentava sintomas respiratórios há cerca de uma semana, mas não procurou ajuda médica.

A cidade da Praia registou 12 casos, Santa Catarina de Santiago oito, Santa Cruz quatro e Sal 12, e o país já acumula 1499 casos de COVID-19.

O Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), recebeu esta segunda-feira, 2 mil máscaras descartáveis da multinacional chinesa de telecomunicações Huawei, para ajudar na prevenção da COVID-19.

A cerimónia de entrega das máscaras contou com a presença do representante da Huawei em Cabo Verde, Steven Zhang e do presidente do Conselho de Administração do NOSi, Carlos Tavares Pina.

O governo prevê cortar, com a aprovação do Orçamento Rectificativo, 1,4% da massa salarial da função pública inicialmente orçamentada para este ano, equivalente a 324 milhões de escudos, com cancelamentos de recrutamentos e suspensões de progressões.

A informação resulta de dados compilados pela Lusa a partir dos relatórios de suporte da proposta de Orçamento Rectificativo para 2020, que esta quarta-feira começa a ser discutido na Assembleia Nacional, e compara com os 22.638 milhões de escudos da massa salarial inscrita no Orçamento em vigor.

COVID no mundo

Mais de 200 cientistas pediram à Organização Mundial de Saúde (OMS) que reconheça “o potencial de transmissão aérea” da COVID-19 e pedem medidas preventivas para esta forma de contágio, sobretudo em espaços lotados, como transportes públicos.

Até agora, a OMS tem apontado como principal via de transmissão do novo coronavírus as gotículas respiratórias expelidas quando alguém fala ou tosse e que atingem outra pessoa, daí a necessidade de guardar uma distância de segurança de dois metros.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro confirmou na tarde desta terça-feira que testou positivo para a covid-19. Aliás, o Brasil regista 927.292 pessoas recuperadas. O número é superior à quantidade de casos activos (630.505), que são pacientes em acompanhamento médico. O registo de pessoas curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados (57,1%).

Os EUA ameaçam expulsar os estudantes estrangeiros cujas classes sejam online. De acordo com o El País, a polícia de imigração publicou um informe nesta segunda-feira dizendo que os estudantes estrangeiros deverão estar matriculados em uma instituição de ensino que ofereça classes presenciais. Se não, precisarão abandonar os EUA. O informe faz referência a uma mudança legal que ainda não foi publicada, mas que será oficial "em breve".

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 11,841,626 casos de infecção em todo o mundo (11,655,612 ontem, 6,811,918 dos quais recuperados (6,598,649 ontem). O número de mortes é de 543,433 (538,565 ontem).

