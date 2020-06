Coronavírus: O dia em revista

Em cerca de 4 dias o número de mortes relacionadas com o novo coronavírus subiu de 9, contabilizadas para 15. E em em cerca de um mês, desde o fim do estado de emergência em Santiago, o número de casos mais do que duplicou.

De meados de Março até 25 de Junho (ou seja, um pouco mais de três meses) registaram-se em Cabo Verde nove mortes relacionadas com o novo coronavírus. E em três dias, somaram-se mais cinco. E em mais um dia passado, hoje, mais uma.... Cabo Verde tem já 15 mortos para chorar desde o início da pandemia...

O número de infectados também não para de subir exponencialmente, sendo agora às dezenas. Hoje somaram-se mais 62 casos de COVID-19 confirmados no país. É de salientar que uma grande parte dos infectados é jovem. (Importa, porém, dizer que não são amostras recolhidas em apenas um dia, mas sim de 23 de Junho a esta parte.)

Com a actualização de hoje, a Praia conta agora com 273 casos activos, Santa Cruz tem 72 casos activos, Santa Catarina tem 26 e o Sal conta com 205 casos activos. E com estes números Cabo Verde é, deste dia 30 de Junho, o sexto país do com maior aumento percentual nos casos do mundo (5%), apenas ultrapassado pela Palestina (9%), Montenegro (9%), Quirguistão (6%), Guiana Francesa (6%) e Malawi (6%).

O governo, pela mão do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, entregou hoje o Orçamento Rectificativo à Assembleia Nacional. Chama-se “rectificativo”, mas na verdade é praticamente um novo Orçamento do Estado, uma vez que a pandemia da COVID-19 deitou abaixo quase todas as contas, obrigado à reformulação extensiva deste instrumento. Este novo orçamento vai rondar os 75 milhões de contos, mais dois milhões de contos do que o “anterior”. A “rectificação” exclui o aumento de impostos, cortes de salários e rendimentos, e quaisquer cortes nas despesas sociais. O investimento na saúde será reforçado. Já a cultura vai sofrer cortes “significativos”. Tudo isto são informações que já tinham sido tornadas públicas. Hoje, após a entrega na AN, Olavo Correia fez a apresentação formal à comunicação social. Fora de questão está qualquer isenção do IVA na água e luz, disse, salvaguardando que há já várias situações (rega, famílias inseridas no Cadastro Único...) que já têm benefício a este nível.

São estes os 15 países países com os quais a União Europeia vai reabrir as suas fronteiras externas a partir de amanhã. A lista já era conhecida, mas foi hoje confirmada num comunicado do Conselho Europeu, que pode ler aqui, e onde se explica que a mesma é uma recomendação aos Estados-membros, que continuam a deter a responsabilidade última na decisão de controlar fronteiras.

Cabo Verde está fora da lista e os voos para Portugal só podem realizar-se por motivos excepcionais, sendo que todos os passageiros com origem nestes países terão de apresentar um teste negativo à COVID-19 realizado nas 72 horas anteriores.

Um desenvolvimento preocupante: Os imunologistas acreditam que o coronavírus pode ser responsável pelo esgotamento das células T de combate a doenças, semelhante à forma como a H.I.V. funciona. Se for esse o caso, a protecção contra o vírus poderá ser fugaz, e poderá ser necessário um cocktail de medicamentos antivirais para o controlar. (NYT)

Um outra notícia, também preocupante, é que Investigadores chineses descobriram um novo tipo de vírus da gripe suína que tem potencial para originar uma nova pandemia. Chama-se G4 EA H1N1, é semelhante ao vírus da gripe suína de 2009 e já infectou um em cada 10 trabalhadores de gado suíno da China. Segundo o estudo, publicado no jornal Proceedings of the National Academy of Sciences, e citado pelo Observador, a principal preocupação é a possibilidade de este se vir a mutar e passar a transmitir-se facilmente entre pessoas, originando uma nova pandemia. (Observador)

Números mundiais

Nos últimos dias, foi ultrapassada a marca dos 10 milhões de infectados e 500 mil.

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 10,500,800 casos de infecção em todo o mundo (10,330,908 ontem), 5,727,209 dos quais recuperados (5,608,115 ontem). O número de mortes é de 510,739 (506,079 ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h30 de dia 30/06)

Sugestão do dia

A sugestão de hoje é um vídeo da Green Studio sobre a questão das chamadas Fake News, neste caso sobre o coronavírus. A ver aqui.

