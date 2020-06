Sobe para 15 o número de óbitos

A ilha do Sal registou hoje mais um óbito. Segundo Artur Correia trata-se de uma idosa de 74 anos que tinha debilidades associadas à COVID-19.

“Ontem tivemos um óbito de um senhor de 70 anos, tinha várias complicações associadas a COVID-19 e hoje tivemos um óbito no Sal de uma senhora de 74 anos que também tinha debilidades associadas à COVID-19”, anunciou.

O Director Nacional da Saúde esclareceu que os 62 casos confirmados hoje, referem-se a amostras dos dias 23, 24, 25, 26 e 27.

Essas pessoas, conforme explicou, estavam em seguimento nos seus respectivos concelhos e não havia nenhum risco devido ao atraso desses resultados.

Artur Correia avançou ainda que há vários dias o país regista mais casos recuperados do que casos internados. Neste momento, continuou, há um total de 581 internados, dos quais 271 na Praia, 202 no Sal. Santa Cruz tem 67 internados em Santiago Norte, Santa Catarina com 29, São Vicente três, São Miguel 1, Maio dois e Ribeira Grande de Santo Antão com dois.

A taxa de recuperados é superior na cidade da Praia, 66% e a nível nacional 52% de casos recuperados.

Por sua vez, a Presidente do INSP explicou que por vezes, as amostras ficam pendentes tornando-se necessário reanalisar as mesmas e por isso pode haver o atraso nos resultados.

“As vezes até há necessidade de fazer novas colheitas na pessoa para se poder dar essa resposta. Então as vezes pode haver alguma décalage. Normalmente são as amostras pendentes que têm de ser reanalisadas por anteriormente terem dado inconclusivas ou porque a qualidade não estava boa”, justificou.

Santiago teve hoje mais 49 casos registados de COVID-19 enquanto no Sal foram detectados mais 13. Total nacional subiu para 1226.