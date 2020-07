Afinal são 81 novos casos de COVID-19

As autoridades de Saúde reviram em baixa os números anunciados hoje de manhã. Afinal são 81 casos confirmados hoje, e não 83. Praia registou 39, Santa Catarina 10, Santa Cruz quatro, São Miguel dois, São Domingos um, São Salvador do Mundo cinco e Sal 20.

O acerto do número de casos positivos (tinham sido anunciados 83 novos casos) foi feito hoje pelo Director Nacional da Saúde Artur Correia, durante a conferência diária sobre a situação epidemiológica no país. Com essa actualização o país soma mais 47 casos positivos do que aqueles que foram registados ontem.

Artur Correia sublinhou que o aumento de casos se deve a acumulação de amostras e que a DNS está a recuperar os atrasos. O objectivo é, garantiu, evitar o aumento brusco de casos nos concelhos onde já registam infectados com coronavírus.

“Por enquanto estamos a aguentar muito bem esses novos casos, mas, não esperem nos próximos tempos que os casos venham a desaparecer. Não vão desaparecer. Nós todos temos de fazer tudo para que não haja aumentos que ponham em causa o nosso serviço nacional de saúde”, pontuou.

O Director Nacional da Saúde garantiu ainda que o país está preparado para fazer face aos casos que vão aparecendo mesmo nas ilhas onde não há registos de infecção pelo novo coronavírus. As ilhas que ainda não registaram casos de COVID-19 estão, conforme assegurou, a planificar e a preparar-se para a eventualidade de ter casos, de forma a poder responder de forma satisfatória às exigências que se impõem.

Há 23 doentes graves que estão internados a nível dos hospitais regionais e centrais, um dos quais em estado crítico, no Hospital Agostinho Neto.

Hoje, o país registou mais 11 recuperados em relação a ontem, somando um total de 643, correspondentes a 47% dos casos a nível nacional.

Com a actualização dos dados, o país passa a contabilizar neste momento 1382 casos positivos acumulados, 643 recuperados e 15 óbitos.