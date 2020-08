Jovens entre 20 e 30 anos representam quase 30% dos casos de COVID-19

Os jovens com idades compreendidas entre 20 e 30 anos representam cerca de 30% dos 3532 casos acumulados de COVID-19 em Cabo Verde. Essa percentagem representa um pouco mais de 1000 casos, segundo avançou hoje o Director Nacional de Saúde.

Durante a conferência sobre a situação epidemiológica no país, Artur Correia afirmou que ao longo desta última semana, o país tem tido um número de reprodução, que tem “se comportado bem”, e que está em 1.07. Na Praia, o número de reprodução é de 1.17; 0.45 para Santa Cruz e 1.28 para Santa Catarina.

Segundo aquele responsável, em todo o país há 732 pessoas em isolamento institucional, 162 em isolamento domiciliar e 18 nos hospitais.

Dos que estão em isolamento hospitalar, oito estão no Hospital Agostinho Neto, e estão todos estáveis. Seis pessoas estão no Hospital Regional de Santiago Norte, das quais duas estão a receber oxigénio. O Hospital Regional do Fogo tem quatro internados, sendo que um deles inspira maior cuidado.

O Ministério da Saúde anunciou hoje mais 13 casos positivos de covid-19 e mais 49 recuperados, num universo de 71 amostras testadas nos laboratórios de virologia do país - um número muito inferior às cerca de três centenas que têm vindo a ser processadas diariamente. Com os diagnósticos de hoje, Cabo Verde passa a contabilizar 3.531 casos acumulados.

Os 13 novos casos confirmados foram registados nos municípios da Praia (1), Ribeira Grande de Santiago (3), Santa Catarina de Santiago (4) e ilha do Fogo (5).

Cabo Verde regista neste momento momento, 2599 casos recuperados, 930 casos activos, 37 óbitos e dois doentes transferidos.