Dois médicos do HAN são os primeiros profissionais de saúde infectados pelo coronavírus em Cabo Verde

Os profissionais de saúde, em todo o mundo, estão entre as classes mais afectadas pela COVID-19. Em Cabo Verde confirmou-se hoje a infecção de dois médicos do Hospital Agostinho Neto, entre os 16 novos casos registados na Praia. São os primeiros casos registados na classe, no país.

Não foi divulgada a especialidade, nem o sexo, nem a fonte do contágio. Mas o Director Nacional de Saúde confirmou hoje que entre os 16 casos de COVID-19 registados este domingo, todos no concelho da Praia, há dois médicos do Hospital Central da Praia

São os primeiros profissionais de saúde que terão contraído COVID-19 no país.

Ontem, também na conferência diária, Artur Correia confirmou que existem também casos entre os agentes policiais, outro sector profissional que regista bastantes infecções a nível mundial.

Outro dado relevante, divulgado na conferência de hoje, dia em que Cabo Verde passou os cem casos (106) e Santiago ultrapassou a Boa Vista como ilha com mais casos positivos acumulados (53-52), é que 82% dos casos registados foram diagnosticados através dos processos de investigação epidemiológica, a partir de cada caso identificado.

Foi conhecido o resultado de 136 de 142 análises analisadas (seis estão pendentes). Dessas, 16 tiveram resultado positivo, e as restantes, negativo, incluindo 19 correspondentes a segundas colheitas dos casos positivos confirmados. O caso do técnico de manutenção do Karamboa, primeiro cidadão nacional diagnosticado na Boa Vista, testou negativo pela segunda vez, mas ainda não pode ser considerado “recuperado”.

Ao fim da tarde de hoje eram 107 os resultados de exames pendentes.

Conforme avançou também o Director Nacional de Saúde, há em todo o país 60 pessoas em quarentena domiciliar e 336 em quarentena obrigatória, 291 pessoas das quais, na Praia.

Com os 16 casos diagnosticados este domingo na Praia, sobe para 106 o número acumulado de casos positivos em Cabo Verde: 53 em Santiago, que ultrapassa assim a Boa Vista (52), e um em São Vicente. A Praia soma 50 casos positivos e tem 51 pessoas em isolamento – a meia centena do concelho da Praia e uma senhora idosa de São Domingos.

Hoje cumpre-se o último dia do estado de emergência para as ilhas sem casos positivos, sendo que o Presidente da República decidiu não prorrogar o mesmo.

Quanto às ilhas que registam a COVID-19, o estado de emergência em vigor termina dia 2 de Maio, e a decisão presidencial será tomada no fim desta semana. A hipótese de uma diferenciação entre as três ilhas não estará descartada, na medida em que o prolongamento ou não do estado de emergência dependerá da evolução da situação epidemiológica de cada ilha.