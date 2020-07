A ilha do Maio e Ribeira Grande de Santo Antão já não têm casos de COVID-19 em seguimento. A nível nacional há apenas 12 pessoas em isolamento hospitalar.

Segundo Artur Correia, actualmente, a nível nacional, há 12 pessoas em isolamento hospitalar, sendo uma delas um caso suspeito sem confirmação que está no Hospital Regional Ramiro Figueira, na ilha do Sal;

O Hospital Regional de Santa Rita Vieira tem três doentes internados, todos estáveis. Entretanto, no Hospital Agostinho Neto há 8 pessoas isoladas na enfermaria de isolamento de COVID-19, entre os quais um doente suspeito que não tem confirmação ainda e que está ventilado.

A nível nacional, o Director Nacional da Saúde anunciou que há 921 pessoas activas. Esse total inclui 754 pessoas nos sítios de isolamento, incluindo os 12 que estão a nível hospitalar e 167 infectados em isolamento domiciliar.

“Até este momento tivemos dois grandes períodos na evolução da epidemia em Cabo Verde. O primeiro período que terminou com o fim do desconfinamento a 31 de Maio e até aí tínhamos uma média semanal entre 60 a um máximo de 84 casos. E temos uma segunda fase, aquela em que estamos, que é a fase pós confinamento que começou a 1 de Junho até esta data. Nesta segunda parte constatamos claramente que houve um aumento de número de casos. Passamos de 60 a 80 para 126 a 180 casos, um aumento considerável de número de casos na fase pós confinamento”, disse, acrescentando que de 22 a 28 de Junho houve um pico de número de casos, com 341 novas infecções.

A circulação de pessoas é, conforme Artur Correia, um factor fundamental para o aumento de número de casos. Por isso apelou para a responsabilidade de todos, em especial da população jovem de modo a proteger os velhos e familiares de risco com doenças crónicas.

Questionado sobre a situação epidemiológica em outras ilhas que não Sal e Santiago, o Director Nacional da Saúde afirmou que Maio e Ribeira Grande de Santo Antão já não têm casos em seguimento.

Depois de um fim-de-semana com 107 casos positivos (32 no sábado e 75 no domingo), as autoridades de saúde anunciaram hoje a existência de 24 novos casos de infecção com o vírus SARS-CoV-2.

Dos três locais, o Sal foi onde se registaram mais casos novos (19) seguindo-se Santa Cruz com três e a Praia com dois. Todas as amostras vindas dos concelhos Santa Catarina, Tarrafal de Santiago, São Lourenço dos Órgãos, São Domingos, São Miguel e Maio tiveram resultado negativo nas análises feitas nos laboratórios de virologia.

De realçar igualmente que dos casos positivos registados dois são "controlos de doentes internados que se mantiveram positivos", avançam as autoridades de saúde no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira.

Cabo Verde, com a confirmação destes 24 casos, passa a contar com 1.722 casos positivos acumulados e 19 óbitos.