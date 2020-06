Coronavírus: O dia em revista

A ilha de Santiago registou nas últimas horas mais 10 casos positivos e o 13º óbito relacionado com a COVID-19. Trata-se de uma pessoa com mais de 80 anos que faleceu, esta segunda-feira, no Hospital Agostinho Neto, na Praia.

Na conferência diária, Artur Correia esclareceu que está sendo investigada a origem da infecção da paciente que faleceu este fim-de-semana em São Vicente.

Artur Correia informou ainda que a maioria dos casos de COVID-19 estão considerados curados (52,7%) e que estão 1248 pessoas em quarentena.

Devido ao aumento do número de casos, a retoma das ligações aéreas domésticas foi adiada para o dia 15 de Julho. O governo decidiu ainda que a retoma das ligações marítimas a partir de ou para as ilhas do Santiago e do Sal será no mesmo dia.

O administrador da Transportes Inter-ilhas de Cabo Verde (TICV), Luís Quinta, considera que o adiamento na retoma dos voos domésticos para 15 de Julho, vai trazer constrangimentos para a companhia.

A empresa, conforme informou à RCV, já estava preparada para cumprimento do programa com as ligações Praia/São Filipe/Praia esta terça-feira, 30, e outros voos calendarizados para quarta-feira e dias seguintes.

O Hospital Baptista de Sousa, (HBS), em São Vicente, conta com um novo ventilador oferecido pela Câmara Municipal do Porto, Portugal, através da sua congénere do Mindelo. A unidade hospitalar espera ainda receber mais três equipamentos a serem doados por empresas locais, anunciou hoje a directora Ana Brito.

“Com isso temos mais um alento para conseguirmos salvar vidas tanto de doentes de COVID-19, como de outras doenças. Neste momento estamos mais atentos à COVID-19 que pode evoluir porque ainda não temos tratamento”, refere.

“O momento é de serenidade e não para pânico”. Foi assim que o presidente da Câmara Municipal do Maio, Miguel Rosa reagiu a confirmação este domingo, 28, dos primeiros casos de COVID-19 na ilha. A declaração do edil maiense foi feita na sua página da rede social, Facebook.

COVID-19 no Mundo

Mais de 10 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus foram notificados em todo o mundo, mais de metade dos quais na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP).

Na Europa, o continente até agora mais atingido pela pandemia de covid-19, registam-se 2.637.546 casos de infecção, 195.975 mortais.

Nos Estados Unidos, o país do mundo com mais infecções e mais mortos, contabilizam-se 2.510.323 casos e 125.539 mortes.

A AFP adverte que estes números apenas reflectem uma parte das contaminações no mundo, dado que muitos países não utilizam testes para campanhas de rastreamento.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta segunda-feira, contabilizavam-se 10,330,908 casos de infecção em todo o mundo, 5,608,115 dos quais recuperados. O número de mortes é de 506,079.

