​HBS recebe ventilador doado pela Câmara Municipal do Porto

O Hospital Baptista de Sousa, (HBS), em São Vicente, conta com um novo ventilador oferecido pela Câmara Municipal do Porto, Portugal, através da sua congénere do Mindelo. A unidade hospitalar espera ainda receber mais três equipamentos a serem doados por empresas locais, anunciou hoje a directora Ana Brito.

A responsável do HBS falava à imprensa durante o acto de entrega “do equipamento vital para doentes de COVID-19 em estado grave”, e 10 mil máscaras distribuídas entre o hospital e a Delegacia de Saúde.

“Com isso temos mais um alento para conseguirmos salvar vidas tanto de doentes de COVID-19, como de outras doenças. Neste momento estamos mais atentos à COVID-19 que pode evoluir porque ainda não temos tratamento”, refere.

Ana Brito diz que o HBS já dispunha de mais quatro ventiladores nos cuidados intensivos e neonatal, além dos instalados nos serviços de cirurgia. A responsável hospitalar garante que nenhum doente de COVID-19 internado até agora no Hospital Baptista de Sousa precisou de ventilação invasiva.

Quanto ao aumento de mortes devido ao novo coronavírus, a médica prefere alertar para a necessidade de prevenção.

“Relativamente à COVID-19 [as vítimas mortais] são pessoas com outras patologias ou com idade avançada. Ainda não há cura. O que temos de fazer não é olhar para os óbitos, temos é que prevenir. É o melhor remédio. Para conseguirmos controlar a doença todos nós, profissionais de saúde e as pessoas lá em casa, têm que fazer o seu trabalho”, apela.

A entrega do equipamento ao HBS foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Para Augusto Neves, a oferta da Câmara Municipal do Porto, através do seu presidente Rui Moreira, é exemplo de uma geminação forte com as congéneres portuguesas.

“A partir do momento que começou essa pandemia fizemos contacto com várias Câmaras de Portugal, e começamos a ter resposta rapidamente. Recebemos viseiras, o ventilador e mais 10 mil máscaras que distribuímos entre o hospital e a Delegacia de Saúde, mas temos mais equipamentos a chegar. Fizemos contacto com praticamente todas as Câmaras Municipais geminadas com São Vicente”, garante.

Um ventilador é uma ventoinha que apoia a respiração de doentes em estado grave. Por isso, nem todos os infectados com COVID-19 precisarão deste tipo de equipamento.

Cabo Verde registou 10 novos casos de COVID-19, sendo 5 na cidade da Praia, 3 em Ribeira Grande de Santiago e 2 em Tarrafal de Santiago. De acordo com um comunicado emitido hoje pelo Ministério da Saúde, os dados divulgados dizem respeito às amostras recolhidas desde o dia 23 de Junho. O país contabiliza neste momento 1165 casos positivos acumulados de COVID19, 543 casos activos, 608 recuperados e 12 óbitos.

Em todo o continente africano, o número de mortos devido à COVID-19 subiu para 9.657, mais 173 nas últimas 24 horas, em mais de 382 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. A nível mundial, pandemia de COVID-19 já provocou mais de 501 mil mortos e infectou mais de 10,16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.