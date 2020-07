Coronavírus: O dia em revista

Todos os concelhos de Santiago registam casos positivos e a ilha de Brava tem o primeiro suspeito.

Na conferência de imprensa diária sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades de saúde informaram que São Lourenço dos Órgãos registou o primeiro caso positivo da doença, o que fez com que 17 pessoas ficassem em quarentena.

"Trata-se de uma pessoa que faz seguimento por um outro problema de saúde aqui na Praia e, numa das consultas a que veio na semana passada, foi feito um teste rápido que deu positivo", explicou Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças.

Ainda dentro do combate à COVID-19, o governo informou esta segunda-feira que no sábado e no domingo foram encerrados mais de 10 estabelecimentos devido ao incumprimento das condições gerais de segurança sanitária, segundo o ministro da Administração Interna.

“É pouco em relação aos que não cumprem, porque também há muitos que cumprem, isto é importante dizer. Felizmente que há muita gente consciente e que cumpre para o bem de todos nós. No fim-de-semana já foram feitas algumas acções, mas não me refiro apenas a operadores, refiro-me também às festas em casa }a porta fechada, mas que acabam por se reflectir na saúde de todos nós e na segurança sanitária”, precisou Paulo Rocha, acrescentando que posteriormente o presidente da Protecção Civil dará uma conferência de imprensa a explicar em concreto quais foram os resultados destas acções.

O Governo prevê usar 3% do novo Orçamento retificativo para reforçar o Sistema Nacional de Saúde devido à pandemia de COVID-19, incluindo a aquisição de um avião para emergências.

Em causa está o programa de Reforço do Sistema Nacional de Saúde devido aos efeitos da covid-19, que conta com uma dotação de 2.663 milhões de escudos, conforme consta da proposta de Orçamento Retificativo para 2020, que será votado dentro de dias na Assembleia Nacional.

COVID no mundo

As implicações e consequências da pandemia de COVID-19 são muitas e a economia, obviamente, ressente-se. Segundo agência de notação financeira Moody's, os países emissores de dívida com 'rating' abaixo da recomendação de investimento enfrentam um "declínio sem precedentes na actividade económica" devido à pandemia de COVID-19.

No documento, a que a Lusa teve acesso, a Moody's diz que "a recuperação vai ser prolongada e desigual depois do desconfinamento, com os países dependentes de matérias-primas e do turismo a enfrentarem desafios ainda maiores" e alertar que "a consolidação orçamental a seguir à pandemia será lenta", o que significa que "os níveis de dívida pública vão continuar elevados para além de 2020".

O número de mortos devido à COVID-19 em África subiu hoje para 11.360, mais 274 nas últimas 24 horas, e há mais de 476 mil infetados, segundo os números mais recentes sobre a pandemia no continente.

Por sua vez, os Estados Unidos registaram 40.030 infetados nas últimas 24 horas e elevou o total de casos confirmados para 2.876.143, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta segunda-feira, contabilizavam-se 11,655,612 casos de infecção em todo o mundo, 6,598,649 dos quais recuperados. O número de mortes é de 538,565.

Anteriores: