Coronavírus: O dia em revista

Foi debatido hoje, no parlamento, o Orçamento Rectificativo para 2020 que reforça o sector da Saúde com 2,6 milhões de contos, correspondentes a 3% do PIB nacional. A ilha de Santiago registou nas últimas 24 horas, mais 43 casos positivos.

Na conferência de imprensa desta tarde, que contou apenas com a presença da Presidente do INSP, Maria da Luz Lima, esta responsável anunciou que "está para breve" o início dos trabalhos do laboratório do Sal o que permitirá uma maior rapidez na análise das amostras recolhidas naquela ilha.

No Parlamento, durante o dia de hoje, na apresentação do Orçamento Rectificativo, Ulisses Correia e Silva anunciou que relativamente ao ensino à distância, o OR prevê investimentos e incentivos financeiros e fiscais para o efeito, beneficiando alunos e professores dos ensinos básico, secundário e universitário e da formação profissional.

Este orçamento, entre outras medidas, elege a questão sanitária, socioeconómica e adaptação ao “novo normal”, como sendo as três vias prioritárias de intervenção.

O Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno confirmou à RCV que há 25 efetivos do corpo de intervenção da Polícia com COVID-19 e que a nível nacional mais de 30 agentes da Polícia Nacional estão infectados.

Segundo Estaline Moreno a contaminação pela COVID-19 dos 25 efectivos, no corpo de intervenção da Polícia é pelo facto da Polícia Nacional estar na linha da frente no combate a essa doença e que por isso ficam mais propensos a contrair o vírus.

“Neste momento, em termos do corpo de intervenção estamos com cerca de 25 elementos infectados e mais alguns grupos que estão a aguardar o resultado do teste PCR”, explicou.

A Inspeção-Geral das Atividades Económicas (IGAE) de Cabo Verde anunciou hoje que identificou 60 jovens em bares a funcionar ilegalmente no fim de semana, tendo encerrado 30 estabelecimentos comerciais, por incumprimento das regras sanitárias da COVID-19.

Os encerramentos aconteceram após a realização de acções de fiscalização em conjunto com a Protecção Civil, a Polícia Nacional e as Forças Armadas e "cujo foco é garantir o cumprimento das normas sanitárias e das restrições impostas na lei".

COVID no mundo

A pandemia de COVID-19 já matou 539.620 pessoas e infectou quase 11,7 milhões em todo o mundo desde Dezembro, segundo um relatório da agência AFP feito com base em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa 11.693.770 casos de infecção já foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, nos finais de Dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 6.145.500 são agora considerados curados.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) destacou esta terça-feira que seus especialistas não descartam a possibilidade de transmissão aérea da COVID-19, e afirmou que as medidas de prevenção já recomendadas estão mantidas.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta quarta-feira, contabilizavam-se 12,057,584 casos de infecção em todo o mundo (11,841,626 ontem), 6,990,884 dos quais recuperados (6,811,918 ontem). O número de mortes é de 549,036 (543,433ontem).

