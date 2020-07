25 Efectivos do corpo de intervenção da Polícia com COVID-19

Essa informação foi confirmada na terça-feira, pelo Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno à RCV.

Segundo Estaline Moreno a contaminação pela COVID-19 dos 25 efectivos, no corpo de intervenção da Polícia é pelo facto da Polícia Nacional estar na linha da frente no combate a essa doença e que por isso ficam mais propensos a contrair o vírus.

“Neste momento, em termos do corpo de intervenção estamos com cerca de 25 elementos infectados e mais alguns grupos que estão a aguardar o resultado do teste PCR”, explica.

O Director da Polícia Nacional confirmou ainda que a nível nacional mais de 30 agentes da Polícia Nacional estão infectados com a COVID-19, apesar do reforço das medidas de prevenção.

“Estamos a apelar não só para dentro da nossa instituição, das medidas de protecção, porque podemos constatar que depois do levantamento de algumas restrições, houve um relaxamento total dos cidadãos, dai esse aumento de número de contágio que temos estado a enfrentar, neste momento”, indica.

Em relação a denúncia de um cidadão, na cidade da Praia, que acusa as forças de segurança de os ter abandonado na zona de Achada Grande, após terem sido detidos num bar na madrugada de domingo, na zona de Palmarejo, Emanuel Estaline Moreno não confirma a informação.

“Essa questão é preciso confirmar, mas veja estamos num momento em que o vírus está a expandir, há um aumento do número de contágio, há normas e indicações para evitar aglomerações, os estabelecimentos devem fechar no horário estabelecido, e temos pessoas nos bares a beber bebidas alcoólicas na rua, o que acaba por provocar o aumento do contágio”, afirma.

E avançou que nessas situações há normas, regulamentos, resolução e que a Polícia Nacional juntamente com outras autoridades vai ser implacável no cumprimento dessas normas por forma a evitar o alastramento dessa doença.

Emanuel Estaline Moreno sublinhou ainda que a luta contra a propagação do vírus é tarefa de todos.

Cabo Verde contabiliza 1499 casos acumulados de COVID-19 e 18 óbitos.

Segundo um balanço da agência AFP, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 544.311 pessoas e infectou mais de 11,8 milhões em todo o mundo desde Dezembro.