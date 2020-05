13 Agentes da Polícia Nacional com COVID -19

O Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno avançou esta segunda-feira, à RCV, que 13 agentes dessa força policial estão com COVID -19.

Segundo Emanuel Estaline Moreno, até ao fim-de-semana, a Polícia Nacional contabilizava cinco agentes com casos positivos de COVID-19, mas que esse número duplicou com a actualização dos resultados dos testes efectuados.

“Temos neste momento um total de 13 operacionais, são os números que temos confirmados e que estão em isolamento, a seguir o tratamento”, afirmou.

Em relação ao trabalho no terreno feito pela Polícia Nacional, na Praia, Estaline Moreno assegurou que não tem sido fácil, e apelou à responsabilidade das pessoas, avançando ainda que vão endurecer o controlo na capital.

“Vamos tomar medidas mais duras para que a população entenda que o que está em causa é a nossa sobrevivência. Cada um de nós é responsável pela situação que poderemos vir a ter se não formos cooperativos e colaborantes em relação ao acatamento das instruções e orientações das autoridades”, avisa.

Quanto às agressões e à criminalidade neste período de confinamento, os dados mostram que a situação está dentro da 'normalidade', embora no último fim-de-semana tenha havido um pico de agressões em alguns bairros da capital.

“Neste final de semana notámos ocorrências que se verificaram no bairro de Achada Grande, onde temos de dar uma atenção especial, mas também noutros bairros, com agressões aos cidadãos decorrentes de desentendimentos. Isso, para demonstrar que, de facto, algumas pessoas não têm acatando, não têm cumprindo as medidas de confinamento em casa. Portanto, nós aqui na Polícia, vamos ter de fazer o nosso trabalho doa a quem doer”.

De referir que Cabo Verde regista até este momento 186 casos, sendo 127 na ilha de Santiago (124 na Praia, dois em Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e um em São Vicente.