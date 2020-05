PN reprova atitude das pessoas que estão a filmar nos espaços de internamento

A Polícia Nacional reprova a atitude das pessoas que estão a filmar no interior dos espaços de internamento e a divulgar as imagens nas redes sociais.

O Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno, avançou à RCV que vão ser tomadas medidas para pôr cobro a essas situações.

“Vamos tomar as medidas, há aqui uma flagrante violação de deveres, porque a atitude põem em causa todo o trabalho e esforço as autoridades têm feito até este momento para dar combate a situação. São pessoas doentes, que estão isoladas e que deveriam ter uma postura diferente, porque com esta atitude, além de pôr em causa todo o esforço e trabalho que tem estado e ser feito, também está a incitar a que outros grupos em outros espaços façam a mesma coisa”, assegura.

Acrescentou que esse comportamento é reprovável e que medidas terão que ser tomadas.

Uma das medidas, segundo uma fonte que está em isolamento na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), foi a recolha dos telemóveis pela PN na tarde de ontem, sendo que estes foram devolvido horas depois.

Por outro lado, Emanuel Estaline Moreno nega que o protagonismo desses vídeos sejam dos agentes da polícia. “Quero esclarecer a opinião pública que o cidadão que estava a captar as imagens não é agente da polícia, estão sim naquela sala três elementos da polícia, mas o indivíduo que está a filmar não se trata de um policial”.