Polícia Nacional confisca telemóveis de pessoas em isolamento

A Polícia Nacional confiscou telemóveis de pessoas em isolamento ao início da tarde de hoje, alegamente devido aos vídeos divulgados nas redes sociais e filmados no interior do espaço. Entretanto, as autoridades devolveram os aparelhos horas depois, a meio da tarde.

Segundo uma fonte que está em isolamento na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), tudo aconteceu depois de um dos infectados com o novo coronavírus ter publicado um vídeo na rede social Facebook, onde denuncia o “mau” atendimento por parte dos profissionais. “Chegaram aqui e começaram a exigir para que entregássemos os telemóveis, mas eu disse que não tinha. Depois perguntei se estão a fazer isso por causa do vídeo que foi publicado e questionaram-me como é que eu sabia do vídeo e se, afinal, estava com o telemóvel”, revela. A mesma fonte, que não quis se identificar, revela que já tinha escondido o telemóvel e que, por isso, apenas a sua colega de quarto teve o aparelho confiscado. Entretanto, conta que a PN não confiscou o telemóvel dos agentes que também estão em isolamento. Ao que o Expresso das Ilhas apurou as autoridades governamentais não sabiam desta acção da Polícia, que, segundo fontes do Expresso das Ilhas, foi comandada pelo Comandante da Brigada Anticrime da Polícia Nacional. O Expresso das Ilhas tentou contactar a Direcção da Polícia Nacional, mas, as várias tentativas revelaram-se infrutíferas. Entretanto, os telemóveis foram devolvidos por volta das 16h00 desta quarta-feira. O vídeo em questão foi feito pelo neto, também positivo, da paciente que faleceu com COVID-19 na Praia divulgou um vídeo denunciando a falta de tratamento por parte dos profissionais, pouca exposição ao Sol, assim como atraso nas refeições e acesso à água. É também criticada a forma espalhafatosa como é feita a recolha dos doentes que são enviados para isolamento. No vídeo, o jovem que está isolado na EHTCV diz estar assintomático. O vídeo viralizou e tem sido partilhado e amplamente comentado nas redes sociais. Este é o segundo vídeo no espaço de 24h filmado em espaços de isolamento. Um outro, de diferentes teor e filmado em outro espaço de isolamento, mostra um grupo de pessoas num ambiente alegre e tem sido criticado pela postura dos pacientes.

